Yüz tüylerini usturayla almak sakıncalı mı? Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor'ın da favori yöntemiydi
Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle kadınlar tarafından kullanımı oldukça yaygın hale gelen yüz usturaları hakkında pek çok tartışma mevcut. Bazı uzmanlar, yüz tüylerinin usturayla alınmasının tüyleri kalınlaştırabileceğini öne sürerken, bazıları ise bu tekniğin herhangi bir sakıncası olmadığını söylüyor.
Dr. Cynthia Cobb da yüz tüylerini usturayla almanın yanlış bir yöntem olmadığını savunuyor. Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor gibi isimlerin yüz tüylerinden ustura ve jilet gibi yöntemlerle kurtulduğunu ifade eden Dr. Cynthia Cobb, kadınların tıraş anlayışının kesinlikle erkeklerden farklı olması gerektiğini belirtiyor. Cobb'ın kadınlara verdiği tıraş tavsiyeleri ise şu şekilde sıralanıyor: