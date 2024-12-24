Yüz tüylerini usturayla almak sakıncalı mı? Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor'ın da favori yöntemiydi

Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle kadınlar tarafından kullanımı oldukça yaygın hale gelen yüz usturaları hakkında pek çok tartışma mevcut. Bazı uzmanlar, yüz tüylerinin usturayla alınmasının tüyleri kalınlaştırabileceğini öne sürerken, bazıları ise bu tekniğin herhangi bir sakıncası olmadığını söylüyor.

Yüz tüylerini usturayla almak sakıncalı mı? Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor'ın da favori yöntemiydi - 1

Dr. Cynthia Cobb da yüz tüylerini usturayla almanın yanlış bir yöntem olmadığını savunuyor. Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor gibi isimlerin yüz tüylerinden ustura ve jilet gibi yöntemlerle kurtulduğunu ifade eden Dr. Cynthia Cobb, kadınların tıraş anlayışının kesinlikle erkeklerden farklı olması gerektiğini belirtiyor. Cobb'ın kadınlara verdiği tıraş tavsiyeleri ise şu şekilde sıralanıyor:

N-LIFE HABERLERİ

Yüz tüylerini usturayla almak sakıncalı mı? Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor'ın da favori yöntemiydi - 2

Cildinizi iyice temizleyip kurulayın. Yüz tıraşı genellikle kuru ciltte, herhangi bir ürün kullanılmadan yapılır ancak kuru tıraş, bazı kadınlarda cilt tahrişine yol açabilir. Bu nedenle tıraştan önce tıraş jeli, nemlendirici losyon ya da krem kullanmayı ihmal etmeyin.

Yüz tüylerini usturayla almak sakıncalı mı? Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor'ın da favori yöntemiydi - 3

Kesik ve tahrişi önlemek için körelmiş bir tıraş bıçakları ve usturaları kullanmaktan kaçının.

İşlem sırasında cildinizi bir elinizle gergin tutun ve her zaman kılların çıkış yönüne doğru tıraş olun. Tıraş bıçağını her hareketten sonra durulayın.

Yüz tüylerini usturayla almak sakıncalı mı? Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor'ın da favori yöntemiydi - 4

Tıraş bıçağını kullanma konusunda yeterince deneyimli değilseniz, göz çevrenize yakın bölgeleri tıraş etmekten kaçının. Tıraş sonrası yüzünüzü durulayın ve nemlendirmeyi unutmayın.

Yüz tüylerini usturayla almak sakıncalı mı? Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor'ın da favori yöntemiydi - 5

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR RİSKLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

2005 yılında yapılan bir araştırma, cildin aşırı sürtünmeye maruz kalmasının mikrohasarlara yol açabileceğini ve bunun cilt bariyerini zayıflatabileceğini ortaya koydu. Cilt bariyerinin zayıflaması, su kaybını artırabilir ve kuru, pul pul dökülen bir cilt görüntüsüne neden olabilir.

Dermatologlar, tüylerin kökünden alındığında genellikle daha ince ve yumuşak uzadığını belirtiyor. Ustura ile yapılan işlemler, tüylerin görünümünü geçici olarak azaltabilir ancak bu etki, genetik faktörler ve tüy yapısına göre değişir.

Yüz tüylerini usturayla almak sakıncalı mı? Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor'ın da favori yöntemiydi - 6

Ustura kullanımı, eğer hijyenik değilse enfeksiyon riskini artırabilir. Ciltte herhangi bir kesi veya mikroskobik yaralanma meydana geldiğinde, bakteriler bu yaralar üzerinden vücuda girebilir. Yüz bölgesinde bakteriyel enfeksiyonlar, özellikle Staphylococcus aureus gibi patojenlerin etkisiyle gelişebilir. 

Yüz tüylerini usturayla almak sakıncalı mı? Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor'ın da favori yöntemiydi - 7

2016 yılında yapılan bir başka çalışmada, tıraş ve epilasyon gibi işlemlerin ciltteki lipit tabakasını etkileyebileceği ve bunun cildin nem dengesini bozabileceği tespit edildi. Cilt bariyerinin zayıflaması, özellikle kuru ve hassas ciltlerde, cilt irritasyonlarına ve aşırı hassasiyete yol açabilir.

Bu nedenle yüz tüylerinden geleneksel yöntemlerle kurtulmadan önce bir dermatoloğa danışılmasında fayda vardır.

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