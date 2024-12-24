Yüz tüylerini usturayla almak sakıncalı mı? Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor'ın da favori yöntemiydi

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR RİSKLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

2005 yılında yapılan bir araştırma, cildin aşırı sürtünmeye maruz kalmasının mikrohasarlara yol açabileceğini ve bunun cilt bariyerini zayıflatabileceğini ortaya koydu. Cilt bariyerinin zayıflaması, su kaybını artırabilir ve kuru, pul pul dökülen bir cilt görüntüsüne neden olabilir.

Dermatologlar, tüylerin kökünden alındığında genellikle daha ince ve yumuşak uzadığını belirtiyor. Ustura ile yapılan işlemler, tüylerin görünümünü geçici olarak azaltabilir ancak bu etki, genetik faktörler ve tüy yapısına göre değişir.