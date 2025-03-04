Yüzde ince çizgi ve kırışıklık bırakmıyor: Meğer her derde devaymış

NASIL HAZIRLANIR?

2 parça taze zencefil parçası, veya 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı) ve 1 su bardağı suya ihtiyacınız vardır. Zencefili ve zerdeçalı soyun ve rendeleyin, suyla karıştırın, karışımı süzün ve tatmak için limon suyu ve bal ekleyin.



Önerilen dozaj, günde 1-2 shot'tır (her biri 30-50 ml), tercihen optimum emilim için sabahları aç karnına. Karışım, buzdolabında hava geçirmez bir kapta üç güne kadar saklanabilir.

Sağlıklı yetişkinler için genellikle güvenli olsa da, bu aşılar aşırı tüketildiğinde yan etkilere neden olabilir.

Olası olumsuz reaksiyonlar arasında mide rahatsızlığı, asit reflüsü veya ishal bulunur. Bazı kişiler alerjik reaksiyonlar yaşayabilir.

Kan inceltici ilaçlar kullanan kişiler, her iki bileşenin de kan inceltici özellikleri olduğundan, bu aşıları diyetlerine dahil etmeden önce sağlık uzmanlarına danışmalıdır. Safra kesesi taşı sorunları veya tıkalı safra yolları olanlar zerdeçal tüketiminde dikkatli olmalıdır.