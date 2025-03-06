Yüzde sivilce, siyah nokta bırakmıyor: 10 dakika suda kaynatıp 15 dakika bekletin

IŞILTILI BİR CİLT

Fesleğen içindeki doğal yağlar, cildi tonlamak ve berrak ve eşit bir cilt tonu sağlamak için kullanılan yüksek konsantrasyondaki ursolik asit nedeniyle donukluğu giderir. Uzun vadede, doğal detoks maddeleri cildi UV ışınlarından korur ve cildin parlak ve ışıltılı görünmesini sağlar.



Uygulama şekli:



Birkaç fesleğen yaprağı alın ve koyu bir kıvam elde etmek için suyla 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı nohut unu ekleyin. Kalın bir macun oluşturduktan sonra boynunuza ve yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin.



Suyla durulayın ve haftada iki kez uygulayın.





