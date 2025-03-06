Yüzde sivilce, siyah nokta bırakmıyor: 10 dakika suda kaynatıp 15 dakika bekletin

Fesleğen doğru uygulandığında cilt güzelliği üzerinde sayısız faydalar sağlayabilir. Fesleğen yapraklarının antibakteriyel ve iltihap önleyici özellikleri akneyi, sivilceleri ve yara izlerini de iyileştirir Hatta cilde aydınlık ve ışıltılı bir görünüm kazandırır. Peki, cilt bakımında fesleğen nasıl kullanılır?

Yüzde sivilce, siyah nokta bırakmıyor: 10 dakika suda kaynatıp 15 dakika bekletin - 1

Fesleğen antioksidanlar ve iltihap önleyici özelliklerle doludur ve bu da onu öksürük, soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklar için doğal bir çare haline getirir. Ancak fesleğenin faydaları sağlıkla sınırlı değildir, cildiniz için de harikalar yaratır. Işıltıyı artırmaktan yaygın cilt sorunlarıyla mücadele etmeye kadar, bu mucizevi otu cilt bakım rutininize dahil etmenin 5 etkili yolu

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Yüzde sivilce, siyah nokta bırakmıyor: 10 dakika suda kaynatıp 15 dakika bekletin - 2

AKNE VE SİVİLCELERİ ÖNLER

Fesleğen yapraklarının antibakteriyel ve iltihap önleyici özellikleri akneyi, sivilceleri ve yara izlerini de iyileştirir. Fazla yağı çeker ve gözenekleri doğal olarak temizler, bu da akne oluşumunun temel nedenidir. Sadece kirleri emmekle kalmaz, aynı zamanda iltihaplı cildi yatıştırır.

Uygulama şekli:

  • Bir avuç fesleğeni alın ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyin.
  • Yaprakları öğütün ve tekrar 1 tatlı kaşığı bal ekleyin.
  • Bu paketi yüzünüze uygulayın ve kuruyana kadar 15 dakika bekletin.
  • Yüzünüzü suyla durulayın ve bir hafta içinde değişimi görün.
Yüzde sivilce, siyah nokta bırakmıyor: 10 dakika suda kaynatıp 15 dakika bekletin - 3

IŞILTILI BİR CİLT

Fesleğen içindeki doğal yağlar, cildi tonlamak ve berrak ve eşit bir cilt tonu sağlamak için kullanılan yüksek konsantrasyondaki ursolik asit nedeniyle donukluğu giderir. Uzun vadede, doğal detoks maddeleri cildi UV ışınlarından korur ve cildin parlak ve ışıltılı görünmesini sağlar.

Uygulama şekli:

Birkaç fesleğen yaprağı alın ve koyu bir kıvam elde etmek için suyla 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı nohut unu ekleyin. Kalın bir macun oluşturduktan sonra boynunuza ve yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin.

Suyla durulayın ve haftada iki kez uygulayın.


Yüzde sivilce, siyah nokta bırakmıyor: 10 dakika suda kaynatıp 15 dakika bekletin - 4

İLTİHABI KURUTUR

Fesleğen yaprakları enfeksiyonları, tahrişi, iltihabı ve kaşıntı sorunlarını tedavi edebilen kaşıntı önleyici bileşenlerle birlikte gelir. Dezenfektan ve antifungal özellikleri birçok cilt hastalığını tedavi eder ve kızarıklığı ve kaşıntıyı yatıştırır.

Nasıl uygulanır:

  • Fesleğen yapraklarını alın ve macun kıvamına gelene kadar öğütün.
  • Doğrudan etkilenen bölgeye uygulayın ve kuruyana kadar bekletin.
  • Suyla yıkayın ve birkaç dakika içinde değişimi fark edeceksiniz.
Yüzde sivilce, siyah nokta bırakmıyor: 10 dakika suda kaynatıp 15 dakika bekletin - 5

SİYAH NOKTALARI TEMİZLER

Fesleğen yapraklarında siyah noktaları ve beyaz noktaları yok edebilen ve kırmızı şişlikleri anında yatıştırabilen kamfen bulunur. Fesleğende bulunan yağlar ayrıca siyah noktaların bıraktığı lekeleri temizler ve fazla yağı alarak gözeneklerinizi açar. Bu aynı zamanda size ışıltılı bir parlaklık verir.

Uygulama şekli:

  • Fesleğen yapraklarını 10 dakika suda kaynatın ve ocağı kapatın.
  • Saçlarınızı arkaya bağlayın ve yüzünüzü kaba yaklaştırın.
  • 10-15 dakika buharı içinize çekin ve bunun yerine siyah noktalardan kurtulmak için siyah nokta temizleme aletini kullanın.


Yüzde sivilce, siyah nokta bırakmıyor: 10 dakika suda kaynatıp 15 dakika bekletin - 6

CİLDİ PARLAK VE NEMLİ HALE GETİRİR

Antioksidanlar ve flavonoidler açısından zengin olan fesleğen, atmosferde bulunan serbest radikallerle gerçekten savaşır.

Oksidatif stresin oluşmasını önler ve yüz elastikiyetini daha da artıran kolajen oluşturmaya yardımcı olur. Hücre yenilenmesinde artış sağlayın ve canlı, pürüzsüz ve esnek bir cilde kavuşun.


Yüzde sivilce, siyah nokta bırakmıyor: 10 dakika suda kaynatıp 15 dakika bekletin - 7

Uygulama şekli:

6-7 fesleğen yaprağı alın ve 5 dakika kaynatın.

Daha sonra soğumasını bekleyin ve birkaç damla limon suyu ekleyin. Kullanmadan önce bir şişeye koyup iyice çalkalayın ve her gün yüzünüzü yıkadıktan sonra uygulayın.

ÖNEMLİ! Alerjik ve hassas bir cildiniz varsa doğal cilt bakım önerilerine bir şans vermeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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