Yüzde sivilce, siyah nokta bırakmıyor: 10 dakika suda kaynatıp 15 dakika bekletin
Fesleğen doğru uygulandığında cilt güzelliği üzerinde sayısız faydalar sağlayabilir. Fesleğen yapraklarının antibakteriyel ve iltihap önleyici özellikleri akneyi, sivilceleri ve yara izlerini de iyileştirir Hatta cilde aydınlık ve ışıltılı bir görünüm kazandırır. Peki, cilt bakımında fesleğen nasıl kullanılır?
Fesleğen antioksidanlar ve iltihap önleyici özelliklerle doludur ve bu da onu öksürük, soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklar için doğal bir çare haline getirir. Ancak fesleğenin faydaları sağlıkla sınırlı değildir, cildiniz için de harikalar yaratır. Işıltıyı artırmaktan yaygın cilt sorunlarıyla mücadele etmeye kadar, bu mucizevi otu cilt bakım rutininize dahil etmenin 5 etkili yolu