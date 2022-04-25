Yüzdeki tüylerden kurtulma yöntemleri

Kadınların birçoğu yüzünde çıkan tüyleri dert ediyor ve almak/aldırmak istiyor. Bazıları da yüzündeki tüyleri nasıl alacağını bilmiyor ya da yanlış yöntemlerle alıyor.

Peki en doğru ve etkili yüz alma yöntemleri nelerdir? İşte yanıtları...