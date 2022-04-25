Haberler - ntv.com.tr | 25.04.2022 - 09:19
Kadınların birçoğu yüzünde çıkan tüyleri dert ediyor ve almak/aldırmak istiyor. Bazıları da yüzündeki tüyleri nasıl alacağını bilmiyor ya da yanlış yöntemlerle alıyor.
Peki en doğru ve etkili yüz alma yöntemleri nelerdir? İşte yanıtları...
Yüz tüylerinizden uzun süre kurtulmanın en etkili yollarından biri ağdayla almak/aldırmak.
Ağdayla kaş, bıyık ve yanak tüylerini almak/aldırmak size 15 gün boyunca pürüzsüz bir görünüm sağlar.
Ağda bantlarıyla kaş, bıyık, boyun, yanak ve kulak önü tüylerinizden kolayca kurtulabilirsiniz.
Evde iple tüy almak ilk denemede zor gelebilir ancak birkaç uygulama sonrasında pratiklik kazanabilirsiniz.
İple tüy almak hızlı, pürüzsüz ve bakımlı bir sonuç yaratır. Kaş ve bıyık almak için evde ip kullanabilir ve dakikalar içinde tertemiz bir görünüm kazanabilirsiniz.
Epilasyon yayı kullanarak yüzünüzdeki tüylerden kurtulabilirsiniz.
Özellikle son dönemde tercih edilen bıyık yayları, yüzdeki tüyleri sıkıştırarak kopmasına yol açıyor ve yüzdeki tüm tüyleri alıyor.
Ancak yay, yüzdeki tüyleri kökten koparmadığı için tüyleriniz hızlı uzayabiliyor.
Yüzdeki tüylerden kurtulma yöntemleri arasında en kolay ve acısız olanı tüy dökücü krem kullanmak.
Yüz için olan tüy dökücü kremler, hassas ciltlere uygun olarak hızlıca tüyleri döküyor. Ancak daha sonra 7-10 gün içinde yeniden uzamaya başlıyor.
Yüz için tüy dökücü kremleri kullanarak kaş, bıyık, yanak, çene ve yanak üstünüzü alabilirsiniz.
Kaşları usturuyla almak, özellikle son dönemde popüler oldu. Ancak bu akıllara, "Tüyleri kalınlaştırır mı?" sorusunu getiriyor.
Güzellik uzmanlarına göre usturayla kaş almak, tüyleri kalınlaştırmaz. Kaşlardaki boşlukların doldurulmasına, daha gür çıkmasına ve tüyleri tek bir hizada kestiği için hepsinin aynı anda uzamasına yardımcı olur.
Ancak bunu, alanında uzman bir kişi gerekli görürse uygulamanızda fayda var.
Tüy sarartıcı kremler, tüyleri almak için kullanılmıyor ancak yüzdeki koyu renkli tüyleri sarartarak belirginliğini azaltıyor.
Tüylerinizi kökten almak istemiyorsanız, bu kremleri tercih edebilirsiniz ancak hassas bir cildiniz varsa dikkatli olmanızda fayda var.
Yüzünüzdeki tüylerden kalıcı olarak kurtulmak istiyorsanız seçeceğiniz en etkili yöntem lazer epilasyon olacaktır. Yüze lazer epilasyon, kısa sürer, büyük bir acı ve ağrıya neden olmaz.
Uygulama öncesinde yüz bölgesindeki tüyler kısaltılır, uygulama bölgesine jel sürülür ve uygulamaya başlanır.
Uygulama, yaklaşık 15 dakika kadar sürer.