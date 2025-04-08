Yüzünüz erken mi yaşlanacak? Bu basit test ortaya çıkarıyor
Yüzünüzün erken yaşlanıp yaşlanmayacağını basit bir testle öğrenebilmeniz mümkün. Sosyal medyada Dr. Ales Ulishchenko tarafından paylaşılan bu testi evde yapabilmeniz oldukça kolay. Peki, yüzünüz erken mi yaşlanacak?
Test, bir elin dört parmağının dikey olarak ağza sığdırılmaya çalışılmasını içeriyor. Dr. Ulishchenko, "Eğer parmaklarınızı ağzınıza sığdıramıyorsanız, çiğneme kaslarınız aşırı çalışıyor demektir," diyerek, bu durumun erken yaşlanmanın belirtisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu.