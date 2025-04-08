Yüzünüz erken mi yaşlanacak? Bu basit test ortaya çıkarıyor

Diş hekimleri ise, bruksizm (diş gıcırdatma veya sıkma) nedeniyle masseter kasının gerginleşebileceğini ve bunun çene hattı sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Bazı durumlarda, botoks enjeksiyonları ile bu kaslar gevşetilebiliyor.



Ancak, bu testin geçerliliği konusunda bazı şüpheler olduğu açıkça ortada.