Yüzünüz erken mi yaşlanacak? Bu basit test ortaya çıkarıyor

Yüzünüzün erken yaşlanıp yaşlanmayacağını basit bir testle öğrenebilmeniz mümkün. Sosyal medyada Dr. Ales Ulishchenko tarafından paylaşılan bu testi evde yapabilmeniz oldukça kolay. Peki, yüzünüz erken mi yaşlanacak?

Yüzünüz erken mi yaşlanacak? Bu basit test ortaya çıkarıyor - 1

Test, bir elin dört parmağının dikey olarak ağza sığdırılmaya çalışılmasını içeriyor. Dr. Ulishchenko, "Eğer parmaklarınızı ağzınıza sığdıramıyorsanız, çiğneme kaslarınız aşırı çalışıyor demektir," diyerek, bu durumun erken yaşlanmanın belirtisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Yüzünüz erken mi yaşlanacak? Bu basit test ortaya çıkarıyor - 2

Çiğneme kaslarının aşırı gerilmesinin, nazolabial kıvrımların (burun-ağız çizgileri), sarkan yanaklar ve çift çene gibi yaşlanma belirtilerinin erken gelişmesine yol açabileceğini belirtti.


Yüzünüz erken mi yaşlanacak? Bu basit test ortaya çıkarıyor - 3

Instagram'da 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan Dr. Ulishchenko, bu durumu düzeltmek için çeşitli egzersizler önererek, izleyicilerine yardımcı olmayı vaat etti. "Gergin bir masseter kası, yüz dokularını çenenin kenarından içeriye, yüzün merkezine, elmacık kemiklerine ve buruna doğru çeker. Sonuç olarak, alt çene yukarı doğru hareket eder, çene içe doğru itilir, yanaklar sarkar ve nazolabial kıvrımlar ile gıdı belirginleşir," dedi.


Yüzünüz erken mi yaşlanacak? Bu basit test ortaya çıkarıyor - 4

Yöntemin potansiyel faydaları hakkında daha fazla bilgi veren Dr. Ulishchenko, "Çift çene ve sarkık yanaklardan kurtulmayı" ve "yüz hatlarını belirginleştirerek gençliğe dönmeyi" vaat etti. Ayrıca, doğal yüz germe egzersizlerinin, osteopati ve vücut terapisi alanında 20 yıllık deneyime sahip olduğunu belirtti.


Yüzünüz erken mi yaşlanacak? Bu basit test ortaya çıkarıyor - 5

Dr. Ulishchenko'nun önerdiği yöntemlerin, yüz yaşlanmasını gerçekten tersine çevirip çevirmediği ise belirsiz. Çünkü bu konuda yapılan bilimsel bir araştırma bulunmuyor.

Yüzünüz erken mi yaşlanacak? Bu basit test ortaya çıkarıyor - 6

Diş hekimleri ise, bruksizm (diş gıcırdatma veya sıkma) nedeniyle masseter kasının gerginleşebileceğini ve bunun çene hattı sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Bazı durumlarda, botoks enjeksiyonları ile bu kaslar gevşetilebiliyor.

Ancak, bu testin geçerliliği konusunda bazı şüpheler olduğu açıkça ortada.

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