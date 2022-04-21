Zayıf gösteren stil tüyoları

Kilo vermeden veya spor yapmadan daha zayıf görünmeniz mümkün. Fazla kilolarınızı saklamak için veya olduğunuzdan daha zayıf görünmek için bu tüyoları dikkate alın.

DOĞRU BEDEN SEÇİMİ

Bilinenin aksine, bedeninizden daha büyük veya küçük kıyafetler giymek sizi her zaman zayıf göstermez. Bol kıyafetler sizi daha geniş gösterebileceği gibi dar kıyafetler problemli bölgelerinizin daha da dikkat çekici olmasına sebep olabilir.