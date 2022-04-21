Zayıf gösteren stil tüyoları

Haberler - ntv.com.tr | 21.04.2022 - 07:27

Fazla kilolarınızla barışık olsanız bile giydiğiniz kıyafetler üzerinizde güzel ve şık dursun istiyorsanız bu rehber tam size göre. Sizi olduğunuzdan daha zayıf gösteren birkaç stil tüyosuyla hayalinizdeki görünüme kavuşun.

Zayıf gösteren stil tüyoları - 1

Kilo vermeden veya spor yapmadan daha zayıf görünmeniz mümkün. Fazla kilolarınızı saklamak için veya olduğunuzdan daha zayıf görünmek için bu tüyoları dikkate alın. 

DOĞRU BEDEN SEÇİMİ

Bilinenin aksine, bedeninizden daha büyük veya küçük kıyafetler giymek sizi her zaman zayıf göstermez. Bol kıyafetler sizi daha geniş gösterebileceği gibi dar kıyafetler problemli bölgelerinizin daha da dikkat çekici olmasına sebep olabilir.

Zayıf gösteren stil tüyoları - 2

İÇ ÇAMAŞIRI SEÇİMİ

Giydiğiniz kıyafetler kadar içinize giydiğiniz iç çamaşırı da oldukça önemli. Dar bir sütyen sırtınızdaki etlerin ortaya çıkmasına, ince bir tayt selülitlerinizin daha belirgin olmasına neden olabilir. İç çamaşırında doğru bedeni seçmeye ve kaliteli kumaşları tercih etmeye özen gösterin.

TEK RENK GİYİNİN

İki farklı renk veya desen giydiğinizde, tüm ilgi doğal olarak bu renklerin birleştiği karın bölgesinde toplanacaktır. Eğer beliniz ince değilse tek renkteki bir kıyafet, bedeninizin olduğundan daha uzun görünmesine yardımcı olacaktır.

Zayıf gösteren stil tüyoları - 3

 DİKEY ÇİZGİLER

Çizgili kıyafetlerin kişiyi olduğundan daha geniş gösterdiğine şüphe yok. Bu tabii çizgileri hayatınızdan çıkarmanız gerektiği anlamına gelmiyor, yalnızca stratejik davranmanız gerekiyor. Dikey çizgiler sizi olduğunuzdan daha ince ve uzun gösterebilir.


YÜKSEL BEL PANTOLON

Yüksek bel bir pantolon, bacak boyunuzun daha uzun görünmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca bu pantolonlar, karın bölgenizi kapatarak fazlalıklarınızı da gizleyebilir.

Zayıf gösteren stil tüyoları - 4

ŞEKİL VERİN

Belinize bir kemer takmak, tüm vücut şeklinizi değiştirecektir. Doğal bel oyuntusunu öne çıkararak kum saati görünümüne kavuşabilirsiniz.

TOPUKLU GİYİN

Topuklu ayakkabı sizi olduğunuzdan uzun göstereceği için doğal olarak zayıf görüneceksiniz. Düz taban ayakkabılar yerine topuklu ayakkabıları tercih edebilirsiniz.

AKSESUARLARI ÖNE ÇIKARIN

Stilinizi farklı aksesuarla desteklerken zayıf görünebileceğinizi biliyor muydunuz? Büyük ve uzun aksesuarlar, tüm dikkati toplayacağı için bir yanılsama yaratarak daha uzun ve zayıf görünmenize yardımcı olacaktır.

Zayıf gösteren stil tüyoları - 5

ŞEKİLLENDİRİCİLER EN BÜYÜK DOSTUNUZ 

Korse ve benzeri iç giyim ürünleriyle vücudunuza şekil verebilirsiniz. Korseler yalnızca karnızı gizlemez veya bacaklarınızı inceltmez aynı zamanda şekil de verir. Belinizi incelterek kalçalarınızı öne çıkarabilirsiniz.

DİK DURUN

Duruş pozisyonunuzu düzeltmek olduğunuzdan daha zayıf görünmenize yardımcı olabilir. Çenenizi kaldırın ve omuzlarınızı dikleştirin. Gıdık ve kambur bir duruş sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterecektir.

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