Zayıf gösteren stil tüyoları

Haberler - ntv.com.tr | 21.04.2022 - 07:27
Kilo vermeden veya spor yapmadan daha zayıf görünmeniz mümkün. Fazla kilolarınızı saklamak için veya olduğunuzdan daha zayıf görünmek için bu tüyoları dikkate alın.
Bilinenin aksine, bedeninizden daha büyük veya küçük kıyafetler giymek sizi her zaman zayıf göstermez. Bol kıyafetler sizi daha geniş gösterebileceği gibi dar kıyafetler problemli bölgelerinizin daha da dikkat çekici olmasına sebep olabilir.
Giydiğiniz kıyafetler kadar içinize giydiğiniz iç çamaşırı da oldukça önemli. Dar bir sütyen sırtınızdaki etlerin ortaya çıkmasına, ince bir tayt selülitlerinizin daha belirgin olmasına neden olabilir. İç çamaşırında doğru bedeni seçmeye ve kaliteli kumaşları tercih etmeye özen gösterin.
İki farklı renk veya desen giydiğinizde, tüm ilgi doğal olarak bu renklerin birleştiği karın bölgesinde toplanacaktır. Eğer beliniz ince değilse tek renkteki bir kıyafet, bedeninizin olduğundan daha uzun görünmesine yardımcı olacaktır.
Çizgili kıyafetlerin kişiyi olduğundan daha geniş gösterdiğine şüphe yok. Bu tabii çizgileri hayatınızdan çıkarmanız gerektiği anlamına gelmiyor, yalnızca stratejik davranmanız gerekiyor. Dikey çizgiler sizi olduğunuzdan daha ince ve uzun gösterebilir.
Yüksek bel bir pantolon, bacak boyunuzun daha uzun görünmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca bu pantolonlar, karın bölgenizi kapatarak fazlalıklarınızı da gizleyebilir.
Belinize bir kemer takmak, tüm vücut şeklinizi değiştirecektir. Doğal bel oyuntusunu öne çıkararak kum saati görünümüne kavuşabilirsiniz.
Topuklu ayakkabı sizi olduğunuzdan uzun göstereceği için doğal olarak zayıf görüneceksiniz. Düz taban ayakkabılar yerine topuklu ayakkabıları tercih edebilirsiniz.
Stilinizi farklı aksesuarla desteklerken zayıf görünebileceğinizi biliyor muydunuz? Büyük ve uzun aksesuarlar, tüm dikkati toplayacağı için bir yanılsama yaratarak daha uzun ve zayıf görünmenize yardımcı olacaktır.
Korse ve benzeri iç giyim ürünleriyle vücudunuza şekil verebilirsiniz. Korseler yalnızca karnızı gizlemez veya bacaklarınızı inceltmez aynı zamanda şekil de verir. Belinizi incelterek kalçalarınızı öne çıkarabilirsiniz.
Duruş pozisyonunuzu düzeltmek olduğunuzdan daha zayıf görünmenize yardımcı olabilir. Çenenizi kaldırın ve omuzlarınızı dikleştirin. Gıdık ve kambur bir duruş sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterecektir.