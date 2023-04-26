Zendaya'dan maskülen şıklık

Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan oyuncu ve şarkıcı Zendaya, moda dünyasındaki hakimiyetini sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Louis Vuitton'un marka elçisi ilan edilen yıldız, Dune: Çöl Gezegeni'nin ikinci filminin basın toplantısı için Las Vegas'ta düzenlenen CinemaCon etkinliğinde boy gösterdi.
Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerini Timothée Chalamet ile paylaştığı Dune filminin etkinliğine katılan yıldız, görünümüyle çok beğenildi.
Alışılmışın dışında bir takım elbise tercih eden 26 yaşındaki yıldız, sırtı tamamen açıkta bırakan derin göğüs dekolteli bir yelek giydi. Yıldız, Louis Vuitton imzası taşıyan yeleğini bol kesim bir pantolon ile kombinledi.
Altın renkteki halka küpe ve benzer formdaki bileziklerle kombinini tamamlayan Zendaya, önden bakıldığında maskülen bir görünüm sunsa da yeleğinin dekoltesi oldukça feminen bir tarz vadediyor.
Chalamet ile kırmızı halıda yürüyen yıldızın, kendinden emin tavrı ve maskülen esintili stili, sosyal medya kullanıcılarına göre son dönemin en iyi görünümlerinden birini sundu.
Yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmlerle tanınan Denis Villeneuve’ün yaptığı Dune: Çöl Gezegeni’nin devam filmi 3 Kasım'da vizyon girecek.