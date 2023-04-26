Zendaya'dan maskülen şıklık

Euphoria dizisindeki Rue rolüyle Emmy ödülü kazanan ünlü oyuncu Zendaya, Dune filminin tanıtım etkinliğindeki görünümüyle sosyal medyada viral oldu.

Zendaya'dan maskülen şıklık - 1

Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan oyuncu ve şarkıcı Zendaya, moda dünyasındaki hakimiyetini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Louis Vuitton'un marka elçisi ilan edilen yıldız, Dune: Çöl Gezegeni'nin ikinci filminin basın toplantısı için Las Vegas'ta düzenlenen CinemaCon etkinliğinde boy gösterdi.

N-LIFE HABERLERİ

Zendaya'dan maskülen şıklık - 2

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerini Timothée Chalamet ile paylaştığı Dune filminin etkinliğine katılan yıldız, görünümüyle çok beğenildi.

Zendaya'dan maskülen şıklık - 3

Alışılmışın dışında bir takım elbise tercih eden 26 yaşındaki yıldız, sırtı tamamen açıkta bırakan derin göğüs dekolteli bir yelek giydi. Yıldız, Louis Vuitton imzası taşıyan yeleğini bol kesim bir pantolon ile kombinledi.

Zendaya'dan maskülen şıklık - 4

Altın renkteki halka küpe ve benzer formdaki bileziklerle kombinini tamamlayan Zendaya, önden bakıldığında maskülen bir görünüm sunsa da yeleğinin dekoltesi oldukça feminen bir tarz vadediyor.

Zendaya'dan maskülen şıklık - 5

Chalamet ile kırmızı halıda yürüyen yıldızın, kendinden emin tavrı ve maskülen esintili stili, sosyal medya kullanıcılarına göre son dönemin en iyi görünümlerinden birini sundu.

Zendaya'dan maskülen şıklık - 6

Yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmlerle tanınan Denis Villeneuve’ün yaptığı Dune: Çöl Gezegeni’nin devam filmi 3 Kasım'da vizyon girecek.

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