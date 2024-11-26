Mumya geri döndü! 4 bin yıllık kraliçe 'canlandı'
Mısır tarihinin önemli figürlerinden Kraliçe Tiye'nin yüzü, 3 bin 400 yıllık kalıntılarından yola çıkarak dijital sanatçı tarafından yeniden canlandırıldı. Photoshop teknolojisi kullanılarak oluşturulan görüntü, antik Mısır’ın güçlü kraliçesini modern dünyaya taşıdı.
Kral Tutankhamun'un büyükannesi Antik Mısır'ın güçlü kraliçesi Tiye, 3 bin 400 yıl sonra dijital sanatın dokunuşuyla yeniden hayat buldu.
Bir photoshop sanatçısı mumya kalıntılarını kullanarak kraliçeyi yeniden canlandırdı.