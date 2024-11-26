Mumya geri döndü! 4 bin yıllık kraliçe 'canlandı'

MUMYANIN KEŞFİ

Kraliçe Tiye’nin mumyası, 1898’de Krallar Vadisi’nde bulunmuş, ancak kalıntıların ona ait olduğu ancak 2010’daki DNA analizleriyle kesinleşmişti. “Yaşlı Kadın” olarak adlandırılan mumyanın kimliği, Tiye’ye ait bir saç tutamının keşfiyle netleşti.