Mumya geri döndü! 4 bin yıllık kraliçe 'canlandı'

Mısır tarihinin önemli figürlerinden Kraliçe Tiye'nin yüzü, 3 bin 400 yıllık kalıntılarından yola çıkarak dijital sanatçı tarafından yeniden canlandırıldı. Photoshop teknolojisi kullanılarak oluşturulan görüntü, antik Mısır’ın güçlü kraliçesini modern dünyaya taşıdı.

Mumya geri döndü! 4 bin yıllık kraliçe 'canlandı' - 1

Kral Tutankhamun'un büyükannesi Antik Mısır'ın güçlü kraliçesi Tiye, 3 bin 400 yıl sonra dijital sanatın dokunuşuyla yeniden hayat buldu.

Bir photoshop sanatçısı mumya kalıntılarını kullanarak kraliçeyi yeniden canlandırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Mumya geri döndü! 4 bin yıllık kraliçe 'canlandı' - 2

Sanatçı, Kraliçe Tiye'nin olağanüstü korunmuş kemik yapısını temel alarak göz, burun ve ağız gibi özellikleri titizlikle yerleştirdi.

Mumya geri döndü! 4 bin yıllık kraliçe 'canlandı' - 3

Saç, kaş ve çil detayları eklenerek ortaya koyu tenli, dalgalı saçlı, iri kahverengi gözlü zarif bir kadın çıktı.

Mumya geri döndü! 4 bin yıllık kraliçe 'canlandı' - 4

KRALİÇE TİYE KİMDİR?

Kraliçe Tiye, MÖ 1390-1353 yılları arasında hüküm süren Firavun III. Amenhotep'in Büyük Kraliyet Eşiydi. Akhenaten’in annesi ve çocuk kral Tutankhamun’un büyükannesi olan Tiye, kraliyet soyundan gelmemesine rağmen devlet işlerinde önemli rol oynamıştı.

Mumya geri döndü! 4 bin yıllık kraliçe 'canlandı' - 5

MUMYANIN KEŞFİ

Kraliçe Tiye’nin mumyası, 1898’de Krallar Vadisi’nde bulunmuş, ancak kalıntıların ona ait olduğu ancak 2010’daki DNA analizleriyle kesinleşmişti. “Yaşlı Kadın” olarak adlandırılan mumyanın kimliği, Tiye’ye ait bir saç tutamının keşfiyle netleşti.

Mumya geri döndü! 4 bin yıllık kraliçe 'canlandı' - 6

FİZİKSEL BOZUKLUKLARIN SEBEBİ

Tiye’nin oğlu Akhenaten ve torunu Tutankhamun'un yüzleri de benzer tekniklerle yeniden canlandırıldı. Araştırmalar, Tutankhamun’un fiziksel bozukluklarının, ebeveynlerinin kardeş olmasından kaynaklandığını da ortaya koydu.

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