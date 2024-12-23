18 yıl önce üretmeye başladı, lezzeti sınırları aştı! "Japonlar sadece bizden alıyor"
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 yıl önce üretmeye başladığı kestane şekerini, 15 yıl önce de Japonlara tattıran girişimci aile, 10 bin kilometre ötedeki Japonları bu lezzetin müdavimi yaptı.
Coğrafi işarete sahip Aydın Kestanesinin ünü kıtaları aştı. Kebabı ile damak çatlatan kestane, şekeri ile de ağızları tatlandırmaya, Uzakdoğu sofralarını da süslemeye devam ediyor.
Nazilli'de üretilen kestane şekeri, başta Japonya olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmesi kestanenin şekeri de çok seviliyor.