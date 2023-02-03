2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede)

The World's 50 Best Restaurants, 2023’ün Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en iyi 50 restoranını sıraladı. Listeye Doğuş Grubu'nun Dubai ve Abu Dhabi'de bulunan 4 restoranı da girdi.

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 1

Yaklaşık 1.000 uluslararası restoran sektörü uzmanının görüş ve deneyimlerinden yola çıkarak en iyi restoranları seçen The World's 50 Best Restaurants, 2023'ün 'en'lerini sıraladı.
Türk şirketlerinin yurt dışında özellikle Ortadoğu’da açtığı restoranlar büyük ilgi görüyor. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 4 restoran da 2023'ün en iyi 50 restoranı arasına girdi. Doğuş Grubu markalarından Zuma Dubai listede 13’üncü sırada, Coya Dubai 28’inci sırada, Coya Abu Dhabi 33’üncü sırada, Zuma Abu Dhabi ise 43’üncü sırada yer aldı.

İşte Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en iyi 50 restoranı listesi...

50. Bonjiri, Salmiya
49. Hakkasan, Abu Dhabi
48. HaBasta, Tel Aviv
47. 13C Bar in the Back, Amman
46. +61, Marakeş
45. Reif Kushiyaki, Kahire
44.  Jun's, Dubai 
43. Zuma, Abu Dhabi
42. White Robata, Kuveyt
41. Alee, Amman

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 2

40. Milgo & Milbar, Tel Aviv
39. Sesamo, Marakeş
38. LPM, Riyad
37. Iloli, Casablanca
36. Sufra, Amman
35. 11 Woodfire, Dubai 
34. La Closerie, Tunis
33. Coya, Abu Dabi
32. Animar, Tel Aviv
31. Masso, Manama

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 3

30. Sachi, Cairo

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 4

29. Shams El Balad, Amman 

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 5

28. Coya, Dubai

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 6

27. La Grande Table Marocaine, Marakeş

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 7

26. Hoseki, Dubai

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 8

24. A by Yuval Ben Neriah, Tel Aviv

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 9

23. Marble, Riyad

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 10

22. Sachi, Giza

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 11

21. LPM, Dubai

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 12

 20. Em Sherif, Beyrut

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 13

19.Tawlet Mar Mikhael, Beirut

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 14

18. Myazu, Riyad

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 15

17.Gaia, Dubai

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 16

16.  Baron, Beirut

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 17

15. Lowe, Dubai

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 18

14. OCD Restaurant, Tel Aviv

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 19

13. Zuma, Dubai

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 20

12. Kazoku, Kahire

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 21

11. Reif Kushiyaki, Dubai

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 22

10. Moonrise, Dubai 

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 23

9. Zooba (Zamalek), Kahire

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 24

8. Fakhreldin, Amman

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 25

7.  Kinoya, Dubai 

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 26

6. George & John, Tel Aviv

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 27

5. Fils, Dubai

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 28

1. Orfali Bros Bistro, Dubai

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 29

4. Ossiano, Dubai

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 30

3. Fusions by Tala, Manama

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 31

2. Trèsind Studio, Dubai

2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede) - 32

25. Cut by Wolfgang Puck, Manama 

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