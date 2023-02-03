2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede)

Yaklaşık 1.000 uluslararası restoran sektörü uzmanının görüş ve deneyimlerinden yola çıkarak en iyi restoranları seçen The World's 50 Best Restaurants, 2023'ün 'en'lerini sıraladı.
Türk şirketlerinin yurt dışında özellikle Ortadoğu’da açtığı restoranlar büyük ilgi görüyor. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 4 restoran da 2023'ün en iyi 50 restoranı arasına girdi. Doğuş Grubu markalarından Zuma Dubai listede 13’üncü sırada, Coya Dubai 28’inci sırada, Coya Abu Dhabi 33’üncü sırada, Zuma Abu Dhabi ise 43’üncü sırada yer aldı.
İşte Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en iyi 50 restoranı listesi...
50. Bonjiri, Salmiya
49. Hakkasan, Abu Dhabi
48. HaBasta, Tel Aviv
47. 13C Bar in the Back, Amman
46. +61, Marakeş
45. Reif Kushiyaki, Kahire
44. Jun's, Dubai
43. Zuma, Abu Dhabi
42. White Robata, Kuveyt
41. Alee, Amman
40. Milgo & Milbar, Tel Aviv
39. Sesamo, Marakeş
38. LPM, Riyad
37. Iloli, Casablanca
36. Sufra, Amman
35. 11 Woodfire, Dubai
34. La Closerie, Tunis
33. Coya, Abu Dabi
32. Animar, Tel Aviv
31. Masso, Manama
30. Sachi, Cairo
29. Shams El Balad, Amman
28. Coya, Dubai
27. La Grande Table Marocaine, Marakeş
26. Hoseki, Dubai
24. A by Yuval Ben Neriah, Tel Aviv
23. Marble, Riyad
22. Sachi, Giza
21. LPM, Dubai
20. Em Sherif, Beyrut
19.Tawlet Mar Mikhael, Beirut
18. Myazu, Riyad
17.Gaia, Dubai
16. Baron, Beirut
15. Lowe, Dubai
14. OCD Restaurant, Tel Aviv
13. Zuma, Dubai
12. Kazoku, Kahire
11. Reif Kushiyaki, Dubai
10. Moonrise, Dubai
9. Zooba (Zamalek), Kahire
8. Fakhreldin, Amman
7. Kinoya, Dubai
6. George & John, Tel Aviv
5. Fils, Dubai
1. Orfali Bros Bistro, Dubai
4. Ossiano, Dubai
3. Fusions by Tala, Manama
2. Trèsind Studio, Dubai
25. Cut by Wolfgang Puck, Manama