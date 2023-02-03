2023'ün en iyi restoranları açıklandı (Doğuş Grubu'nun 4 restoranı listede)

Yaklaşık 1.000 uluslararası restoran sektörü uzmanının görüş ve deneyimlerinden yola çıkarak en iyi restoranları seçen The World's 50 Best Restaurants, 2023'ün 'en'lerini sıraladı.

Türk şirketlerinin yurt dışında özellikle Ortadoğu’da açtığı restoranlar büyük ilgi görüyor. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 4 restoran da 2023'ün en iyi 50 restoranı arasına girdi. Doğuş Grubu markalarından Zuma Dubai listede 13’üncü sırada, Coya Dubai 28’inci sırada, Coya Abu Dhabi 33’üncü sırada, Zuma Abu Dhabi ise 43’üncü sırada yer aldı.



İşte Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en iyi 50 restoranı listesi...





50. Bonjiri, Salmiya

49. Hakkasan, Abu Dhabi

48. HaBasta, Tel Aviv

47. 13C Bar in the Back, Amman

46. +61, Marakeş

45. Reif Kushiyaki, Kahire

44. Jun's, Dubai

43. Zuma, Abu Dhabi

42. White Robata, Kuveyt

41. Alee, Amman