5 dakikada hazırlanıyor, ağızda dağılıyor: Yılbaşı kurabiyesi gingerbread nasıl yapılır?

Gingerbread, en çok yılbaşı zamanı yapılan zencefilli kurabiyelerle tanınır ve genellikle yılbaşı süslemeleriyle, zencefil insan figürleri, yıldızlar, ağaçlar gibi şekillerde hazırlanır. Ayrıca, gingerbread evleri, bir gelenek haline gelmiş ve genellikle çocuklar tarafından eğlenceli bir şekilde yapılan süslü, yenilebilir evlerdir.



Gingerbread’in tarihi, Orta Çağ’a kadar uzanır ve farklı kültürlerde farklı tariflerle yapılır.



