7 saat 450 derece önünde mesai: Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti böyle hazırlanıyor
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinin başında olan ramazan pidesini pişirmek için 450 derecelik fırın başına geçen ustalar, günlük 7 saate kadar alın teri döküyor. Fırına gelen ve sıcaklık derecesini duyan müşteriler şaşırıyor. Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ramazan pidesini pişirmek için ustalar 450 derecelik fırın önünde iftara kadar mesai yapıyor. Ramazan ayında oruçlu olarak günün 7 saatini yüksek sıcaklıkta geçiren pide ustaları ise bu duruma alıştıklarını belirtiyor.
Yüksek dereceli sıcaklık önünde çalışmanın kendisini zorlamadığını anlatan pide ustası Ferat Karataş, "Biz günlük aşağı yukarı 7 saat 450 derecelik fırın ateşi önündeyiz.
Tahinli pide, yumurtalı susamlı pideye başlıyoruz ve zamanımız da kalmıyor, daha sonra ise iftar için etliekmek işi başlıyor.