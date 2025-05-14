Afyon'un damat çatlatan lezzeti: 13 saatte pişiyor, sırrı kaymağında

Zeminine buğdayı kattıktan sonra üzerine hayvanın zıpkın (pöç) kısmını ilave ediyoruz. Onun üstüne löp et ve sonrasında ise keşkeğin olmazsa olmazı etli lola kemiğini katıyor ve üstüne de nohudu ilave ettikten sonra pişirmek için fırına veriyoruz" dedi.





