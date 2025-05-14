Afyon'un damat çatlatan lezzeti: 13 saatte pişiyor, sırrı kaymağında
Afyonkarahisar’ın coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden keşkeğe olan ilgi her geçen gün artarken keşkek ustaları, yemeğin lezzetinin, sakız kıvamına gelene kadar yaklaşık 1 saat boyunca karıştırılması ve meşhur Afyon kaymağından geldiğini ifade etti.
Şuhut ilçesinde hizmet veren Keşkek Evi’nin ustaları, meşhur Afyon keşkeğinin yapımını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Keşkekte 3 türde et kullandıklarını ifade eden profesyonel aşçı Harun Şenbaba, "Keşkeğimizi öncelikle aşurelik buğday ile başlıyoruz.