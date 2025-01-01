Ağız sulandıran tat: Şipşak hazırlanan fırında tavuk tarifi, bir kere deneyen bir daha vazgeçemiyor
Türk mutfağında önemli bir yeri olan fırında tavuk yemeği, damak çatlatan tadı ve besleyici özelliğiyle birçok kişinin favori yemekleri arasında yer alıyor. Kolay hazırlanan bir yemek olan fırın tavuğun lezzetini artıran bazı püf noktaları bulunuyor. İşte fırında tavuk tarifi:
MALZEMELER
1 adet bütün tavuk (veya parça tavuk, tercihe göre)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
4-5 diş sarımsak (ezilmiş)
1 adet limon (suyu ve kabuğu)
1 adet soğan (isteğe bağlı, bütün olarak veya dilimlenmiş)
1 tatlı kaşığı paprikalar (isteğe bağlı)