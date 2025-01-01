Ağız sulandıran tat: Şipşak hazırlanan fırında tavuk tarifi, bir kere deneyen bir daha vazgeçemiyor

HAZIRLANIŞI:

Fırınınızı 180°C'ye (350°F) ısıtın. Tavuğun üzerini temizleyin, fazla deriyi ve yağları alın. Bir kaseye zeytinyağını, tuzu, karabiberi, kekik, pul biberi, sarımsakları, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin.

Tüm malzemeleri karıştırarak tavukla iyice harmanlayın. Tavuğun her tarafının bu marinayla kaplandığından emin olun. Bu işlemi en az 30 dakika, tercihen 1-2 saat önceden yaparak tavuğun daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Tavuk göğsü yukarıya gelecek şekilde tepsiye yerleştirin. Eğer isterseniz etrafına dilimlenmiş soğan veya başka sebzeler de ekleyebilirsiniz (örneğin, havuç, patates).

Fırın tepsisini 180°C’ye ısıtılmış fırına yerleştirin. Tavuk yaklaşık 1 saat 20 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında pişecektir. Pişirme sırasında tavuk zaman zaman fırından çıkarılıp üzerine kendi suyundan dökülerek daha nemli ve lezzetli hale gelebilir.

Tavuk piştikten sonra, etin iç sıcaklığının 75°C olduğundan emin olun. Fırından çıkarın ve 10 dakika kadar dinlendirin. Ardından dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!