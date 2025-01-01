Ağız sulandıran tat: Şipşak hazırlanan fırında tavuk tarifi, bir kere deneyen bir daha vazgeçemiyor

Türk mutfağında önemli bir yeri olan fırında tavuk yemeği, damak çatlatan tadı ve besleyici özelliğiyle birçok kişinin favori yemekleri arasında yer alıyor. Kolay hazırlanan bir yemek olan fırın tavuğun lezzetini artıran bazı püf noktaları bulunuyor. İşte fırında tavuk tarifi:

Ağız sulandıran tat: Şipşak hazırlanan fırında tavuk tarifi, bir kere deneyen bir daha vazgeçemiyor - 1

MALZEMELER

1 adet bütün tavuk (veya parça tavuk, tercihe göre)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
4-5 diş sarımsak (ezilmiş)
1 adet limon (suyu ve kabuğu)
1 adet soğan (isteğe bağlı, bütün olarak veya dilimlenmiş)
1 tatlı kaşığı paprikalar (isteğe bağlı)

N-LIFE HABERLERİ

Ağız sulandıran tat: Şipşak hazırlanan fırında tavuk tarifi, bir kere deneyen bir daha vazgeçemiyor - 2

HAZIRLANIŞI:

Fırınınızı 180°C'ye (350°F) ısıtın. Tavuğun üzerini temizleyin, fazla deriyi ve yağları alın. Bir kaseye zeytinyağını, tuzu, karabiberi, kekik, pul biberi, sarımsakları, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin.

Tüm malzemeleri karıştırarak tavukla iyice harmanlayın. Tavuğun her tarafının bu marinayla kaplandığından emin olun. Bu işlemi en az 30 dakika, tercihen 1-2 saat önceden yaparak tavuğun daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Tavuk göğsü yukarıya gelecek şekilde tepsiye yerleştirin. Eğer isterseniz etrafına dilimlenmiş soğan veya başka sebzeler de ekleyebilirsiniz (örneğin, havuç, patates).

Fırın tepsisini 180°C’ye ısıtılmış fırına yerleştirin. Tavuk yaklaşık 1 saat 20 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında pişecektir. Pişirme sırasında tavuk zaman zaman fırından çıkarılıp üzerine kendi suyundan dökülerek daha nemli ve lezzetli hale gelebilir.

Tavuk piştikten sonra, etin iç sıcaklığının 75°C olduğundan emin olun. Fırından çıkarın ve 10 dakika kadar dinlendirin. Ardından dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Ağız sulandıran tat: Şipşak hazırlanan fırında tavuk tarifi, bir kere deneyen bir daha vazgeçemiyor - 3

FIRINDA TAVUĞUN PÜF NOKTALARI

Tavukları fırına vermeden önce birkaç saat veya bir gece önceden marine etmek, lezzetini artırır. Zeytinyağı, limon suyu, yoğurt, sarımsak, kekik, biberiye, tuz, karabiber gibi malzemelerle bir marine karışımı hazırlayabilirsiniz. Ekstra lezzet için nar ekşisi, soya sosu ya da bal gibi tatlı ve ekşi dengesini sağlayacak malzemeler de eklenebilir.

Derili tavuk kullanmak, tavuğunuzun daha sulu ve lezzetli olmasını sağlar. Deri, fırında pişerken tavuk etini nemli tutar. Derisini çıtır yapmak için, tavukları fırına vermeden önce derisinin üzerine zeytinyağı veya tereyağı sürebilirsiniz.

Tavukları pişerken bir veya iki kez çevirerek her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayabilirsiniz. Tavukları fırın torbasında pişirirseniz, içindeki buhar sayesinde etin sulu kalmasını sağlarsınız.

Ağız sulandıran tat: Şipşak hazırlanan fırında tavuk tarifi, bir kere deneyen bir daha vazgeçemiyor - 4

Sarımsak hem lezzet hem de aromatik bir tat katacaktır. Tavukların içine bütün veya ezilmiş sarımsak koyabilirsiniz.

Tavukların üzerini zeytinyağı ya da tereyağı ile yağlamak, dış yüzeyinin çıtır ve altın rengi olmasını sağlar.

Kekik, biberiye, defne yaprağı, adaçayı gibi taze otlar tavuğun içine ve yanına eklenebilir. Ayrıca marinede de kullanılabilirler.

Tavuğun içine veya etrafına birkaç dilim limon koymak, tavuğun hem lezzetini artırır hem de ferah bir tat katılmasını sağlar.

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