Ağızda dağılan tuzlu kurabiyenin sırrı: Sirkeyi çıkarın, yerine bunu koyun!

Tuzlu kurabiye, genellikle çay saatlerinde veya atıştırmalık olarak tüketilen, tuzlu ve gevrek bir hamur işidir. Şeker yerine tuzla hazırlanan bu kurabiyeler, ağızda dağılan kıvamları ve lezzetli aromalarıyla öne çıkar. Tuzlu kurabiyeler, genellikle susam, çörek otu veya ay çekirdeği gibi malzemelerle süslenerek fırında pişirilir. İnce ve kıyır kıyır dokusuyla çay yanında sıkça tercih edilen bu kurabiyeler, uzun süre tazeliğini koruyabilmesi sayesinde misafir ağırlama ve özel günler için de popülerdir.