Ağızda dağılan tuzlu kurabiyenin sırrı: Sirkeyi çıkarın, yerine bunu koyun!

Tuzlu kurabiye yaparken ağızda dağılan ve kıyır kıyır bir doku elde etmenin birkaç önemli püf noktası vardır. İlk olarak, tereyağı veya margarin mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olmalıdır, çünkü bu, hamurun kolayca toparlanmasını ve yumuşak olmasını sağlar. Ancak çok az kişinin bildiği bir malzeme var ki, pastane kurabiyelerini aratmıyor. Hazırladığınız tuzlu kurabiyelerin kıyır kıyır olmasını ve kayıp gitmesini istiyorsanız sirke yerine 2 yemek kaşığı limon suyu eklemelisiniz.

Ağızda dağılan tuzlu kurabiyenin sırrı: Sirkeyi çıkarın, yerine bunu koyun! - 1

Tuzlu kurabiye, genellikle çay saatlerinde veya atıştırmalık olarak tüketilen, tuzlu ve gevrek bir hamur işidir. Şeker yerine tuzla hazırlanan bu kurabiyeler, ağızda dağılan kıvamları ve lezzetli aromalarıyla öne çıkar. Tuzlu kurabiyeler, genellikle susam, çörek otu veya ay çekirdeği gibi malzemelerle süslenerek fırında pişirilir. İnce ve kıyır kıyır dokusuyla çay yanında sıkça tercih edilen bu kurabiyeler, uzun süre tazeliğini koruyabilmesi sayesinde misafir ağırlama ve özel günler için de popülerdir.

N-LIFE HABERLERİ

Ağızda dağılan tuzlu kurabiyenin sırrı: Sirkeyi çıkarın, yerine bunu koyun! - 2

Genellikle kurabiye tariflerinde sirke önerilse de tuzlu kurabiye hamurunda en önemli malzeme limon suyuudur. Limon suyu hamura eklendiğinde, hamurun kıyır kıyır ve ağızda dağılan bir dokuya sahip olmasını sağlar. Asidik yapısı sayesinde hamurun daha kıyır kıyır olmasını sağlar ve kurabiyelerin ağızda dağılmasını destekler.

Ağızda dağılan tuzlu kurabiyenin sırrı: Sirkeyi çıkarın, yerine bunu koyun! - 3

LİMON SUYUNUN ETKİSİ

Hamurun içindeki gluten oluşumunu kontrol ederek kurabiyelerin sertleşmesini önler.Hamura hafif bir ferahlık ve aroma katar, ancak pişirme sırasında belirgin bir limon tadı bırakmaz.


Ağızda dağılan tuzlu kurabiyenin sırrı: Sirkeyi çıkarın, yerine bunu koyun! - 4

Limon suyu ekleyerek, tuzlu kurabiyelerinizin hem lezzetini hem de dokusunu mükemmel hale getirebilirsiniz.

Ağızda dağılan tuzlu kurabiyenin sırrı: Sirkeyi çıkarın, yerine bunu koyun! - 5

TUZLU KURABİYE NASIL YAPILIR?

Tuzlu Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı limon suyu
1 yumurta (akı içine, sarısı üzerine)
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 paket kabartma tozu
3,5 - 4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri İçin:

Susam, çörek otu veya ay çekirdeği içi

Ağızda dağılan tuzlu kurabiyenin sırrı: Sirkeyi çıkarın, yerine bunu koyun! - 6

Yapılışı:

Hamuru Hazırlayın:

Geniş bir karıştırma kabında tereyağı, sıvı yağ, yumurta akı, limon suyu, tuz ve şekeri iyice karıştırın.

Kabartma tozunu ekleyin ve unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Ağızda dağılan tuzlu kurabiyenin sırrı: Sirkeyi çıkarın, yerine bunu koyun! - 7

Şekil Verin:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp istediğiniz şekli verin (çubuk, halka veya yuvarlak).

Kurabiyeleri fırın tepsisine yerleştirin.


Ağızda dağılan tuzlu kurabiyenin sırrı: Sirkeyi çıkarın, yerine bunu koyun! - 8

Üzerini Süsleyin:

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam, çörek otu veya ay çekirdeği serpin.
Pişirin:

Ağızda dağılan tuzlu kurabiyenin sırrı: Sirkeyi çıkarın, yerine bunu koyun! - 9

Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

DAHA FAZLA GÖSTER