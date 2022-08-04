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Antalya'nın katkısız lezzeti: Şiş köfte

Haberler - Anadolu Ajansı | 04.08.2022 - 15:34 - Son Güncelleme : 04.08.2022 - 15:43

Hazırlığı bir gün öncesinden başlayan ve etin sinirleri ince uçlu bıçaklar yardımıyla tek tek ayıklanarak hazırlanan Antalya'nın şiş köftesi, nesilden nesle aktarılarak ağızları tatlandırmaya devam ediyor.

Antalya'nın katkısız lezzeti: Şiş köfte - 1

Baharat katılmadan kendi yağında pişirilen ve en az bir gün önceden hazırlanan şiş köfte, Antalya'yı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.

Antalya'nın katkısız lezzeti: Şiş köfte - 2

HAZIRLIKLARA ERKEN BAŞLIYORLAR

Yanında piyaz ve kabak tatlısıyla da servis edilen şiş köfteyi, Antalyalılar kadar şehre gelen turistler de tercih ediyor. Restoran veya tezgahlarda satılan şiş köfte, porsiyon ya da dürüm olarak da tüketiliyor. 

Antalya Toptancı Hali'nde şiş köfte üzerine 26 yıldır faaliyet gösteren küçük aile işletmesinde hazırlıklar bir gün öncesinden başlıyor. Besi çiftlikleri gezilerek en iyi hayvanı seçen baba Kadir ile oğulları İlhan ve Mehmet Özgür, ertesi gün saat 03.00 civarında toptancı haline giderek sebze alıyor.

Antalya'nın katkısız lezzeti: Şiş köfte - 3

ÖZEL ŞİŞ KULLANILIYOR

Ardından kasaplarına geçen baba ile oğulları, kemiğinden ayıkladıkları eti de alarak dükkanın yolunu tutuyor. Burada 4-5 saat süren çalışmayla etin sinirleri bıçak yardımıyla tek tek çıkarılıyor. Dükkanda dana ve kuzu eti karıştırılarak çekilen kıyma, özel şişlere diziliyor.

Antalya'nın katkısız lezzeti: Şiş köfte - 4

KENDİ YAĞINDA PİŞİYOR

Kuzu şiş için de etler marina edilmeden, yağ eklenmeden sadece kendi yağında, meşe odununda pişiriliyor. Şişlere dizilen köfteler özenle pişirilerek, kent merkezine 61 kilometre uzaklıktaki Korkuteli ilçesinde taş fırında hazırlanarak getirilen tırnaklı pideyle servis ediliyor.

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