Antalya'nın katkısız lezzeti: Şiş köfte

Haberler - Anadolu Ajansı | 04.08.2022 - 15:34 - Son Güncelleme : 04.08.2022 - 15:43
Baharat katılmadan kendi yağında pişirilen ve en az bir gün önceden hazırlanan şiş köfte, Antalya'yı ziyaret eden turistlerin ilgi odağı oldu.
Yanında piyaz ve kabak tatlısıyla da servis edilen şiş köfteyi, Antalyalılar kadar şehre gelen turistler de tercih ediyor. Restoran veya tezgahlarda satılan şiş köfte, porsiyon ya da dürüm olarak da tüketiliyor.
Antalya Toptancı Hali'nde şiş köfte üzerine 26 yıldır faaliyet gösteren küçük aile işletmesinde hazırlıklar bir gün öncesinden başlıyor. Besi çiftlikleri gezilerek en iyi hayvanı seçen baba Kadir ile oğulları İlhan ve Mehmet Özgür, ertesi gün saat 03.00 civarında toptancı haline giderek sebze alıyor.
Ardından kasaplarına geçen baba ile oğulları, kemiğinden ayıkladıkları eti de alarak dükkanın yolunu tutuyor. Burada 4-5 saat süren çalışmayla etin sinirleri bıçak yardımıyla tek tek çıkarılıyor. Dükkanda dana ve kuzu eti karıştırılarak çekilen kıyma, özel şişlere diziliyor.
Kuzu şiş için de etler marina edilmeden, yağ eklenmeden sadece kendi yağında, meşe odununda pişiriliyor. Şişlere dizilen köfteler özenle pişirilerek, kent merkezine 61 kilometre uzaklıktaki Korkuteli ilçesinde taş fırında hazırlanarak getirilen tırnaklı pideyle servis ediliyor.