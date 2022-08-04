Antalya'nın katkısız lezzeti: Şiş köfte

HAZIRLIKLARA ERKEN BAŞLIYORLAR

Yanında piyaz ve kabak tatlısıyla da servis edilen şiş köfteyi, Antalyalılar kadar şehre gelen turistler de tercih ediyor. Restoran veya tezgahlarda satılan şiş köfte, porsiyon ya da dürüm olarak da tüketiliyor.

Antalya Toptancı Hali'nde şiş köfte üzerine 26 yıldır faaliyet gösteren küçük aile işletmesinde hazırlıklar bir gün öncesinden başlıyor. Besi çiftlikleri gezilerek en iyi hayvanı seçen baba Kadir ile oğulları İlhan ve Mehmet Özgür, ertesi gün saat 03.00 civarında toptancı haline giderek sebze alıyor.