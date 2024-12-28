Antibiyotik yerine içiliyor: Doğal şifa kış sofralarında yerini aldı

Gaziantep'te kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı ilaç niyetine tüketilen şiveydiz yemeği, içerisine konulan sebzelerden dolayı doğal antibiyotik olarak tüketiliyor. Gastronomi kentine has bir lezzet olan şiveydiz, kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler vatandaşlar alternatif olarak sıklıkla tercih ediliyor.

Antibiyotik yerine içiliyor: Doğal şifa kış sofralarında yerini aldı - 1

Zengin ve lezzetli mutfak kültürüyle öne çıkan gastronomi kenti Gaziantep'te kış mevsiminin vazgeçilmez yemeklerinden olan şiveydiz, sofralardaki yerini almaya başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Antibiyotik yerine içiliyor: Doğal şifa kış sofralarında yerini aldı - 2

Soğuk havalarda gribal enfeksiyonlara karşı ilaç niyetine tüketilen tescilli bir yemek olan şiveydiz, içerisine konulan sebzelerden dolayı doğal antibiyotik deposu sayılıyor.

Antibiyotik yerine içiliyor: Doğal şifa kış sofralarında yerini aldı - 3

Gastronomi kentine has bir lezzet olan şiveydiz, kelle paça gibi sakatat tüketmeyen vatandaşlar tarafından alternatif olarak çokça tercih ediliyor.

Antibiyotik yerine içiliyor: Doğal şifa kış sofralarında yerini aldı - 4

Kış mevsiminde menüde vatandaşlara sunulan şiveydizin porsiyonu ise 150 TL'ye satılıyor.


Antibiyotik yerine içiliyor: Doğal şifa kış sofralarında yerini aldı - 5

56 yaşındaki Oya Yılmaz, Gaziantep'e özgü kış yemeğinin püf noktalarını anlattı. Şiveydiz yemeğinin yapımını anlatan Yılmaz, “Gaziantep yöresine ait soğan ve sarımsakla yapılan doğal bir yemektir.

Antibiyotik yerine içiliyor: Doğal şifa kış sofralarında yerini aldı - 6

Sonbahar ve kış aylarında tüketilen şiveydiz, doğal bir antibiyotik olduğu için Gaziantep'te sık tüketiliyor. İçerisinde et suyu, et, nohut, yeşil soğan, yeşil sarımsak ve yoğurt bulunuyor” dedi.

Antibiyotik yerine içiliyor: Doğal şifa kış sofralarında yerini aldı - 7

Şiveydiz yemeğinin faydalarını anlatan usta Yılmaz, “Şiveydiz doğal bir yemek olduğu için grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Soğan ve sarımsaklı bir yemek olduğu için yerli ve yabancı turistler ilk etapta çekimser davranıyor.

Antibiyotik yerine içiliyor: Doğal şifa kış sofralarında yerini aldı - 8

Fakat tadına baktıktan sonra çok beğeniyorlar. Bu yemek sadece kış ayında tüketiliyor. Kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler vatandaşlar için güzel bir alternatif” şeklinde konuştu.

Antibiyotik yerine içiliyor: Doğal şifa kış sofralarında yerini aldı - 9

“HASTA OLMAMAK İÇİN HAFTADA BİR KEZ YEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Şiveydizi hasta olmamak için tükettiğini söyleyen müşteri Leyla Şar, “Şiveydizi severek tüketiyoruz. Hasta olmamak için haftada bir kez yemeye çalışıyoruz. Tüm vatandaşlara öneriyorum” diye konuştu.

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