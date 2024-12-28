Antibiyotik yerine içiliyor: Doğal şifa kış sofralarında yerini aldı
Gaziantep'te kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı ilaç niyetine tüketilen şiveydiz yemeği, içerisine konulan sebzelerden dolayı doğal antibiyotik olarak tüketiliyor. Gastronomi kentine has bir lezzet olan şiveydiz, kelle paça gibi sakatat tüketmeyenler vatandaşlar alternatif olarak sıklıkla tercih ediliyor.
Zengin ve lezzetli mutfak kültürüyle öne çıkan gastronomi kenti Gaziantep'te kış mevsiminin vazgeçilmez yemeklerinden olan şiveydiz, sofralardaki yerini almaya başladı.