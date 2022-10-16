Antik dönem tarifleri İzmir'deki yemek sempozyumunda uygulandı

Tönbekici, yaptığı konuşmada, antik dönemde rafine bir mutfak tarzının olduğunu belirterek, "O dönemde kullanılan sebzeler günümüze göre sınırlıydı. Yemekler zıt tatlar üzerine kuruluydu. Yani ekşi ve tuzlu, tatlı ve ekşi bunlar bir arada bulunuyor, bal ile sirke birlikte pişirilip soslar yapılarak yemekler bunlarla marine ediliyordu. En önemli sos ise günümüzde çoğu yemekte salça nasıl kullanılıyorsa o dönemde de yemeklerde garum yani bir balık sosu kullanılıyordu" diye konuştu.