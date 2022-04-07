Arnavut mutfağının eşsiz lezzeti: Fliya

'Fliya'nın un, su ve tuzdan oluştuğunu, özel bir yapım süreci olduğunu anlatan Recepi, bu hamurun topak topak olmaması için iyice karıştırılması gerektiğini söyledi.

Recepi, yapımının yaklaşık üç saat sürdüğünü belirterek, "Biz fliya ile büyüdük. Küçükken her zaman yaptığımızı hatırlıyorum. Bizim için zor bir iş değil. Çünkü annemiz yapıyordu, biz ona bakarak öğrendik. Bu yüzden yapması bize zor gelmiyor. Yalnızca bu sefer, kendimiz için yaptığımız fliyayı yerken yaşadığımız keyfi herkesin yaşaması için daha fazla kendimizi adıyoruz” dedi.