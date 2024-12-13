Asla mikrodalgada ısıtılmaması gereken 10 besin: Kansere neden oluyor

1940'lı yıllarda Percy Spencer tarafından keşfedilen mikrodalga fırın, yıllardır milyonlarca evin vazgeçilmez mutfak ürünleri arasında yer alıyor. Ancak bazı besinlerin mikrodalga fırında ısıtılması, sağlık açısından çeşitli riskler oluşturabilir. İşte asla mikrodalga fırına konulmaması gereken besinler:

Asla mikrodalgada ısıtılmaması gereken 10 besin: Kansere neden oluyor - 1

Mikrodalgalar, elektromanyetik dalgalar olarak bilinir ve genellikle frekansı 300 MHz ile 300 GHz arasında değişen dalga boylarına sahiptir. Özellikle yiyeceklerin ısınmasında ve pişirilmesinde kullanılan mikrodalga fırın, bazı gıdaların içeriğini zararlı hale getirebilir.

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Asla mikrodalgada ısıtılmaması gereken 10 besin: Kansere neden oluyor - 2

BAL

Bal, mikrodalgada ısıtıldığında, içinde bulunan bazı enzimler ve besin öğeleri kaybolur. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar balın kimyasal yapısını değiştirebilir ve bazı toksik bileşiklerin oluşmasına yol açabilir. 2013 yılında yapılan bir araştırma, mikrodalgada ısıtılan balın besin değerlerinde ciddi kayıplar yaşandığını ve mikrodalgada ısınan balın, enzimlerin yanı sıra antioksidan özelliklerini de kaybettiğini ortaya koymuştur.

Asla mikrodalgada ısıtılmaması gereken 10 besin: Kansere neden oluyor - 3

MEYVELER

Elma, armut ve şeftali gibi meyveler mikrodalgada ısıtıldığında, içlerindeki suyun buharlaşması nedeniyle dokuları yumuşar ve genellikle tadı kötüleşir. Ayrıca, bazı meyveler mikrodalgada ısıtıldığında şekerleri karamelize olabilir ve bu da istenmeyen bir tat profili yaratır. 2012 yılında yapılan bir araştırma, mikrodalgada ısıtılan meyvelerin besin değerlerinin kaybolduğunu ve şekerlerin oksidasyona uğradığını göstermiştir.

Asla mikrodalgada ısıtılmaması gereken 10 besin: Kansere neden oluyor - 4

ET

Tavuk ve et, mikrodalgada uzun süre ısıtıldığında, ısı eşit bir şekilde dağılmadığı için bazı bölgelerde çiğ kalabilir. Mikrodalga, genellikle geleneksel pişirme yöntemlerine kıyasla daha düşük sıcaklıklarda çalıştığı için, etin iç kısmındaki bakteriler tam olarak öldürülemeyebilir. Ayrıca, etin mikrodalgada ısıtılması, protein yapılarının bozulmasına, etin lezzetinin kaybolmasına ve dokunun sertleşmesine yol açabilir. 2004 yılında yapılan bir çalışma, mikrodalgada ısıtılmış etin besin değerinin kaybolduğunu ve bakteriyel enfeksiyon riskinin arttığını ortaya koymuştur.

Asla mikrodalgada ısıtılmaması gereken 10 besin: Kansere neden oluyor - 5

SEBZELER

Ispanak ve pazı gibi sebzelerde yüksek miktarda nitrat bulunur. Mikrodalgada ısıtıldığında, nitratlar nitritlere dönüşebilir, bu da sağlık açısından tehlikeli olabilir. Nitritler, özellikle yüksek miktarda alındığında kanserojen etkilere sahip olabilir. 2005 yılında yapılan bir çalışma, mikrodalgada ısıtılan sebzelerde nitrat seviyelerinin arttığını ve bu kimyasalların özellikle mikrodalga fırınların düşük ısıda pişirme sırasında daha fazla nitrit üretme eğiliminde olduğunu bulmuştur, bu nedenle, sebzeler mikrodalgada dikkatli bir şekilde ısıtılmalıdır.

Asla mikrodalgada ısıtılmaması gereken 10 besin: Kansere neden oluyor - 6

PATATES

Patates, mikrodalgada ısıtıldığında yüksek ısıya maruz kaldığı için akrilamid adı verilen bir bileşik oluşabilir. Akrilamid, özellikle yüksek sıcaklıkta, karbonhidrat içeriği fazla olan gıdalarda (özellikle patates gibi) oluşur ve kanserojen etkiler gösterebileceği için endişe kaynağıdır. 2003 yılında yapılan bir araştırma, patatesin mikrodalgada ısıtılması sonucu akrilamid oluşumunun arttığını, bu durumun özellikle patatesin yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında daha belirgin hale geldiğini ortaya koymuştur .

Asla mikrodalgada ısıtılmaması gereken 10 besin: Kansere neden oluyor - 7

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ve süt ürünleri, mikrodalgada ısıtıldığında besin değerlerini kaybedebilir ve kıvamları bozulabilir. Mikrodalgada ısıtılan süt, sıcaklıkta ani değişiklikler nedeniyle pütürlü bir yapıya bürünebilir. 2016 yılında yapılan bir araştırmada, mikrodalgada süt ısıtıldığında laktaz enzimi gibi besin bileşenlerinin bir kısmının yok olabildiği ve süt içindeki proteinlerin denatürasyonuna (yapısal değişikliklere) neden olduğu tespit edilmiştir.

Asla mikrodalgada ısıtılmaması gereken 10 besin: Kansere neden oluyor - 8

YUMURTA

Mikrodalgada yumurta ısıtmak, yumurta patlamalarına yol açabilir. Bunun nedeni, yumurtanın kabuğunun altında bulunan su buharının hızla genişlemesidir. Yumurta kabuğunda buharın birikmesi, kabuğun çatlamasına ve yumurtanın patlamasına yol açabilir. Mikrodalga, ısıyı eşit şekilde dağıtamaz, bu da yumurtanın dış kısmının aşırı pişmesine, iç kısmının ise çiğ kalmasına neden olabilir. 2009 yılında yayımlanan bir araştırma, mikrodalgada yumurta pişirmenin, ısıtma süresi ve gücüne bağlı olarak yumurtaların patlamasına ve bazı sağlık risklerine yol açabileceğini göstermiştir.

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