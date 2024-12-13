Asla mikrodalgada ısıtılmaması gereken 10 besin: Kansere neden oluyor
1940'lı yıllarda Percy Spencer tarafından keşfedilen mikrodalga fırın, yıllardır milyonlarca evin vazgeçilmez mutfak ürünleri arasında yer alıyor. Ancak bazı besinlerin mikrodalga fırında ısıtılması, sağlık açısından çeşitli riskler oluşturabilir. İşte asla mikrodalga fırına konulmaması gereken besinler:
Mikrodalgalar, elektromanyetik dalgalar olarak bilinir ve genellikle frekansı 300 MHz ile 300 GHz arasında değişen dalga boylarına sahiptir. Özellikle yiyeceklerin ısınmasında ve pişirilmesinde kullanılan mikrodalga fırın, bazı gıdaların içeriğini zararlı hale getirebilir.