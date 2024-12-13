Asla mikrodalgada ısıtılmaması gereken 10 besin: Kansere neden oluyor

SEBZELER

Ispanak ve pazı gibi sebzelerde yüksek miktarda nitrat bulunur. Mikrodalgada ısıtıldığında, nitratlar nitritlere dönüşebilir, bu da sağlık açısından tehlikeli olabilir. Nitritler, özellikle yüksek miktarda alındığında kanserojen etkilere sahip olabilir. 2005 yılında yapılan bir çalışma, mikrodalgada ısıtılan sebzelerde nitrat seviyelerinin arttığını ve bu kimyasalların özellikle mikrodalga fırınların düşük ısıda pişirme sırasında daha fazla nitrit üretme eğiliminde olduğunu bulmuştur, bu nedenle, sebzeler mikrodalgada dikkatli bir şekilde ısıtılmalıdır.