Asla yıkanmaması gereken 5 yiyecek: Bakteri üretimi zirveye çıkıyor

MANTAR

Mantarın hiçbir türünün yıkanmaması tavsiye ediliyor. Su, mantarın fazla nem emmesine yol açarak, lezzet kaybına ve dokularının bozulmasına neden olabilir. Mantar, nemli bir bez veya fırça ile temizlenmeli, kirli kısımlar varsa soyulmalıdır. Ayrıca, çiğ mantar tüketiminden kaçınılması gerekir.