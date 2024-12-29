Asla yıkanmaması gereken 5 yiyecek: Bakteri üretimi zirveye çıkıyor
Besinleri yıkamak, gıda güvenliği için önemli bir adımdır. Yıkama işlemi, besinlerin kir, pestisit kalıntıları, mikroorganizmalar ve bakteriler gibi potansiyel zararlı maddelerden arınmasına yardımcı olur. Ancak bazı besinlerin yıkanması, çeşitli sağlık risklerine yol açabilir. Tüketiciler ve Kullanıcılar Örgütü (OCU), gıda zehirlenmesi riskini en aza indirmek için bazı gıda ürünlerinin yıkanmaması gerektiğini ifade ediyor. İşte o besinler:
MANTAR
Mantarın hiçbir türünün yıkanmaması tavsiye ediliyor. Su, mantarın fazla nem emmesine yol açarak, lezzet kaybına ve dokularının bozulmasına neden olabilir. Mantar, nemli bir bez veya fırça ile temizlenmeli, kirli kısımlar varsa soyulmalıdır. Ayrıca, çiğ mantar tüketiminden kaçınılması gerekir.