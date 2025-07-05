Aşure malzemeleri neler? Aşureye kaç çeşit malzeme girer?

Muharrem ayının 10. gününün idrak edilmesi sebebiyle aşure tarifi bir kez daha gündeme geldi. Geleneksel olarak, Nuh, Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Peki, aşure malzemeleri neler? Aşureye kaç çeşit malzeme girer?

Aşure malzemeleri neler? Aşureye kaç çeşit malzeme girer? - 1

Paylaşmanın ve birlikteliğin simgesi olan Aşure Günü yaklaştıkça, bu özel tatlının malzemeleri ve hazırlanışı da merak konusu olmaya başladı. Geleneksel Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan aşure, bolluğun ve bereketin ifadesi olarak kabul ediliyor. Peki aşureye kaç çeşit malzeme girer, aşure nasıl yapılır?

Aşurenin tarifinde yer alan malzemeler bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterse de temel olarak; buğday, nohut, kuru fasulye, kuru üzüm, kuru incir, kayısı, fındık, ceviz, kuş üzümü, nar taneleri ve tarçın gibi yaklaşık 12 veya daha fazla malzeme bir araya getirilir. Bazı yörelerde gül suyu, süt ya da karanfil de eklenerek aşureye farklı aromalar kazandırılır.

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Aşure malzemeleri neler? Aşureye kaç çeşit malzeme girer? - 2

AŞUREYE 12 MALZEME Mİ GİRER?

12 rakamının simgesel anlamı gereği, aşureye en az 12 çeşit malzeme konulmasının sünnet olduğu da aktarılır. Bu yönüyle sadece bir tatlı değil, aynı zamanda dayanışma ve hoşgörünün mutfaktaki ifadesi haline gelmiştir.

Aşure Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte evlerde kazanlar kaynamaya, aşure kapları komşular arasında dolaşmaya hazırlanıyor.

Aşure malzemeleri neler? Aşureye kaç çeşit malzeme girer? - 3

AŞURE MALZEMELERİ     

2 su bardağı buğday (aşurelik)
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı kuru üzüm
1 su bardağı incir
1 su bardağı kuru kayısı
4 su bardağı şeker
10-15 su Bardağı Su
1 küçük fincan gül suyu
1 küçük dal yapraklı yaban mersini

Süslemek için:

İri kıyılmış ceviz
Dolmalık fıstık
Tarçın
Nar taneleri (kış mevsimi ise)
Gül yaprakları (yaz mevsimi ise)

Aşure malzemeleri neler? Aşureye kaç çeşit malzeme girer? - 4

AŞURE NASIL YAPILIR?

Buğday, fasulye, nohut ve kuru üzüm yıkanıp ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatılır. Ertesi gün buğday süzülüp büyük bir tencereye alınır. 10-15 su bardağı su eklenir, kaynarken üzerinde biriken köpük, kevgirle alınarak yaklaşık 30 dakika kaynatılır. Fasulye ve nohut süzülerek ayrı kaplarda haşlanır. Yıkanıp küp küp doğranmış kuru kayısılar üzerini kaplayacak kadar su ve 1/2 su bardağı şeker konulmuş küçük bir tencerede haşlanır. Haşlanan kayısılar delikli kepçe ile bir tabağa alınarak bekletilir. Yıkanmış kuru üzümler aynı şerbetin içine katılıp haşlanır. Delikli kepçe ile kayısıların bulunduğu tabağa ilave edilir. Öte yanda kuru incirler yıkanıp küp küp doğrandıktan sonra bu defa şekersiz su içerisinde haşlanır ve daha önce haşlanan kuru meyvelerin içine katılır. Küçük tencerede kalan az miktardaki şekerli su karardığı için dökülür.

Aşure malzemeleri neler? Aşureye kaç çeşit malzeme girer? - 5

Buğday taneleri iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 4-5 saat kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirilir. Buğdayın suyu un çorbası kıvamına gelmek üzereyken nohut ve kuru fasulye eklenir ve iyice kaynatılır. Ardından sırasıyla haşlanmış olan kuru üzüm ve kuru kayısı ilave edilip karıştırılarak birkaç taşım kaynatılır. Son olarak şeker eklenip 5-10 dakika daha kaynatıldıktan sonra incirler katılır ve bir taşım kaynatıldıktan sonra, ateşten alınır. İsteğe bağlı olarak içerisine 1 küçük fincan gülsuyu ve 1 dal yaban mersini ilave edilir.

Aşure malzemeleri neler? Aşureye kaç çeşit malzeme girer? - 6

Sıcakken kâselere konulan aşurenin üzerine tarçın, kırık ceviz, dolmalık fıstık ve mevsimine göre nar taneleri ya da gül yaprakları konularak süslenir. İsteğe ve ekonomik duruma göre malzemeler azaltılıp çoğaltılabilir.

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