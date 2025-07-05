Aşure malzemeleri neler? Aşureye kaç çeşit malzeme girer?

Paylaşmanın ve birlikteliğin simgesi olan Aşure Günü yaklaştıkça, bu özel tatlının malzemeleri ve hazırlanışı da merak konusu olmaya başladı. Geleneksel Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan aşure, bolluğun ve bereketin ifadesi olarak kabul ediliyor. Peki aşureye kaç çeşit malzeme girer, aşure nasıl yapılır?



Aşurenin tarifinde yer alan malzemeler bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterse de temel olarak; buğday, nohut, kuru fasulye, kuru üzüm, kuru incir, kayısı, fındık, ceviz, kuş üzümü, nar taneleri ve tarçın gibi yaklaşık 12 veya daha fazla malzeme bir araya getirilir. Bazı yörelerde gül suyu, süt ya da karanfil de eklenerek aşureye farklı aromalar kazandırılır.