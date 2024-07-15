Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler, kaç çeşit malzeme ile yapılır? Püf noktalarıyla aşure tarifi

Aşure geleneği, İslam mezheplerinde kendine yer bulduğu gibi Musevilerde ve Hıristiyanlarda da farklı isimlerle bilinmektedir. Anadolu’nun hemen her yerinde bilinen ve hâlâ uygulanan aşure geleneği, günümüzde köy derneklerinin düzenlediği çeşitli organizasyonlar yoluyla bir şenliğe de dönüştürülmüştür.