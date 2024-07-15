Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler, kaç çeşit malzeme ile yapılır? Püf noktalarıyla aşure tarifi
Aşure günü öncesinde "aşure tarifi" ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye’nin hemen her yöresinde yapılan aşurenin içindeki malzemeler de yöreden yöreye değişir. Buna göre bakla, börülce, mısır gibi malzemeler katıldığı gibi üstüne de nar ve susam da eklendiği görülür. Bazı yörelerde aşure pekmezle tatlandırılır. Peki, aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler, aşureye kaç çeşitli malzeme konmalı?
Aşure geleneği, İslam mezheplerinde kendine yer bulduğu gibi Musevilerde ve Hıristiyanlarda da farklı isimlerle bilinmektedir. Anadolu’nun hemen her yerinde bilinen ve hâlâ uygulanan aşure geleneği, günümüzde köy derneklerinin düzenlediği çeşitli organizasyonlar yoluyla bir şenliğe de dönüştürülmüştür.