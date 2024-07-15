Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler, kaç çeşit malzeme ile yapılır? Püf noktalarıyla aşure tarifi

Aşure günü öncesinde "aşure tarifi" ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye’nin hemen her yöresinde yapılan aşurenin içindeki malzemeler de yöreden yöreye değişir. Buna göre bakla, börülce, mısır gibi malzemeler katıldığı gibi üstüne de nar ve susam da eklendiği görülür. Bazı yörelerde aşure pekmezle tatlandırılır. Peki, aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler, aşureye kaç çeşitli malzeme konmalı?

Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler, kaç çeşit malzeme ile yapılır? Püf noktalarıyla aşure tarifi - 1

Aşure geleneği, İslam mezheplerinde kendine yer bulduğu gibi Musevilerde ve Hıristiyanlarda da farklı isimlerle bilinmektedir. Anadolu’nun hemen her yerinde bilinen ve hâlâ uygulanan aşure geleneği, günümüzde köy derneklerinin düzenlediği çeşitli organizasyonlar yoluyla bir şenliğe de dönüştürülmüştür.

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Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler, kaç çeşit malzeme ile yapılır? Püf noktalarıyla aşure tarifi - 2

AŞURE MALZEMELERİ

"1 su bardağı kuru fasulye,

1 su bardağı nohut,

2 su bardağı beyaz buğday,

yarım çay bardağı pirinç,

1,5 su bardağı kuru kayısı,

1 çay kaşığı tuz,

1 su bardağı üzüm,

1 su bardağı incir,

birkaç damla gül suyu,

4 su bardağı toz şeker,

10 su bardağı su,

yarım su bardağı ceviz,

yarım su bardağı badem,

yarım su bardağı fıstık,

elma, ayva, portakal, süslemek için nar, tarçın isteğe göre kullanılabilir.



Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler, kaç çeşit malzeme ile yapılır? Püf noktalarıyla aşure tarifi - 3

AŞURE NASIL YAPILIR?

Nohut, fasulye ve buğday akşamdan ıslatıldıktan sonra ayrı ayrı pişirilme işleminden sonra erken saatte kazana konularak kıvam alıncaya kadar kaynatılmalı. İsteğe göre bir bardak süt de katılabilir. Soğuduktan sonra kaselere konulan aşure, nar ve tarçın ile süslenerek dağıtılır.



Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri neler, kaç çeşit malzeme ile yapılır? Püf noktalarıyla aşure tarifi - 4

AŞUREYE KAÇ ÇEŞİT MALZEME KONUR?

Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle yapılan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında sofraları tatlandırıyor.

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