Aşurenin lezzetine 2 katına çıkaran yöntem! Püf noktası pişirme süresinde gizli, antioksidan deposuna dönüşüyor
Aşure, en sevilen geleneksel tatlılar arasında yer alıyor. Muharrem ayının vazgeçilmez tatlılarından biri olan “Aşure” için, bugünlerde kuruyemişçilerde yoğunluk yaşanıyor. Lezzetli bir aşure yapmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor.
Muharrem ayına girilmesiyle birlikte aşure hazırlıkları başladı. Geleneksel tatlılardan biri olan aşurenin içine ve süslemesinde konulan aşurelik malzemelere talep arttı.