Ata tohumundan üretilen domates suyu 8'den fazla ülkenin raflarında yer alacak

Kooperatif Başkanı Varol, ata tohumlarının da sektöre ürün olarak kazandırılabilmesi için yeni bir proje ve Ar-Ge çalışması yaptıklarını anlattı.

Orijinal ata tohumlarından salça yapılamadığını aktaran Varol, şu bilgileri paylaştı:

"Orijinal Ayaş domatesinden salça yapılamaz. Neden yapılamaz derseniz, çünkü bu domates yüzde 60 oranında su içermektedir, et oranı çok düşüktür. Bu, sulu ve mayhoş olan çok güzel bir domatestir. Atadan, ebeden kalma tohumları değerlendirmek ve bir katma değer sağlamak istedik. Bu atadan, ebeden kalan tohumları, 4 senedir ekerek tekrar özümüzdeki tohumu elde ettik. Şu anda tohumlarımız elimizde."