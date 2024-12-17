Ayçiçek yağı kanser yapar mı? Bilim dünyasından çarpıcı yanıt

2016 yılında Journal of Clinical Lipidology tarafından yürütülen bir araştırma, Omega-6 yağ asitlerinin fazla alımının, kalp hastalıkları ile bağlantılı olabileceğini öne sürmüştür. Araştırmalar, Omega-6'nın inflamasyon ve oksidatif stresle ilişkili olduğunu, bu durumun da ateroskleroz ve kalp hastalıkları gibi durumlardan kaynaklanabileceğini ortaya koymuştur.

Ancak bazı uzmanlar, ayçiçek yağında bulunan Omega-6 alımının, kötü kolesterol olan LDL'nin düşmesine yardımcı olabileceğini savunur.