Ayçiçek yağı kanser yapar mı? Bilim dünyasından çarpıcı yanıt
Günümüzde milyonlarca insanın tüketmekten vazgeçemediği ayçiçek yağı hakkında pek çok bilimsel yorum bulunuyor. Bazı tıp otoriteleri, tekli doymamış yağlar içeren ayçiçek yağının kalp sağlığını koruduğunu öne sürerken, bir kısmı ise ayçiçek yağının kanserojen özellikleri olduğunu savunuyor. Peki ayçiçek yağı zararlı mı? İşte yanıtı:
Ayçiçek yağının özellikle hidrojenize edilmemiş versiyonları, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu durum, kalp sağlığı açısından çoğu zaman faydalı bir durum olarak kabul edilir.