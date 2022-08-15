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Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi

Haberler - Anadolu Ajansı | 15.08.2022 - 11:20

Dünyanın önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın'da, incirin ince dilimler halinde kurutulmasıyla elde edilen incir cipsi mesaisi başladı.

Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 1

'da 40 bin hektarlık alanda yılda ortalama 200 bin ton incir yetiştiriliyor. İncirin yaklaşık 70 bin tonu kurutularak ihraç ediliyor, bir kısmı ise taze olarak satışa sunuluyor.

Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 2

Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde inciri daha yüksek fiyatla satmak amacıyla küçük işletmelerde ve evlerde 'incir cipsi' olarak adlandırılan kurutulmuş ürün hazırlanıyor.

Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 3

'İncir cipsi'nin üretim süreci, tarladan taze olarak toplanan incirlerin bıçakla ince ince dilimlenmesiyle başlıyor.

Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 4

Özel sepetlere serilen incirler, gölgelikli teraslarda ya da evlerin bahçelerinde kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 1 hafta bekletilen incirler kurutulduktan sonra paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 5

Birçok kadın, hazırladıkları 'incir cipsleri'ni sosyal medya üzerinden de satışa sunuyor. Bu ürün, kuru incirin yaklaşık 2-2,5 katı fiyatla alıcı buluyor, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor.

Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 6

İşte diğer kareler...

Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 7
Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 8
Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 9
Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 10
Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 11
Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 12
Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 13
Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 14
Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 15
Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi - 16

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