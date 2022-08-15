Aydın'da 'incir cipsi' mesaisi

Haberler - Anadolu Ajansı | 15.08.2022 - 11:20
Aydın'da 40 bin hektarlık alanda yılda ortalama 200 bin ton incir yetiştiriliyor. İncirin yaklaşık 70 bin tonu kurutularak ihraç ediliyor, bir kısmı ise taze olarak satışa sunuluyor.
Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde inciri daha yüksek fiyatla satmak amacıyla küçük işletmelerde ve evlerde 'incir cipsi' olarak adlandırılan kurutulmuş ürün hazırlanıyor.
'İncir cipsi'nin üretim süreci, tarladan taze olarak toplanan incirlerin bıçakla ince ince dilimlenmesiyle başlıyor.
Özel sepetlere serilen incirler, gölgelikli teraslarda ya da evlerin bahçelerinde kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 1 hafta bekletilen incirler kurutulduktan sonra paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.
Birçok kadın, hazırladıkları 'incir cipsleri'ni sosyal medya üzerinden de satışa sunuyor. Bu ürün, kuru incirin yaklaşık 2-2,5 katı fiyatla alıcı buluyor, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor.
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