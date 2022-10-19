Az malzemeli ve sağlıklı sonbahar çorbaları

Malzemeler
1 orta boy soğan
1 baş karnabahar
3 yemek kaşığı zeytinyağ
Yapılışı
Küp küp doğranmış soğanları yağda hafif pembeleşinceye kadar pişirin. birkaç parçaya bölüdüğünüz karbanaharı içine atıp 4,5 bardak su doldurun. 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyin. 15-20 dakika pişirdikten sonra karnabaharları blendır yardımıyla pürüzsüz hale getirin.
Malzemeler
3 dilim bal kabağı
1 adet havuç
1 adet patates
1 adet soğan
3 diş sarımsak
Sıvı yağ
1 su bardağı süt
Yapılışı
Kabakları küp şeklinde doğrayın. Tencereye 2 litre su ile birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave edin ve kaynatın. Rendelenmiş havuç, küp küp doğranmış soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağı ile kavurun ve tencereye ilave edin. Tuz da ilave ettikten sonra kaynamaya bırakın. Karışımı blendırdan geçirdikten sonra bir bardak süt ekleyin. BU şekilde beş dakika daha kaynatın.
Malzemeler
3 adet orta boy havuç
1 adet büyük boy soğan
1 diş sarımsak
Yarım su bardağı pirinç
1 yemek kaşığı sıvı yağ , 1 yemek kaşığı tereyağ
Yapılışı
Soğanları küp küp doğrayıp sıvı yağda soteleyin. İçine, birkaç parçaya böldüğünüz havuçları ve yarım su bardağı pirinci ve sarımsağı atın. 5 su bardağı su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp kaynatmaya devam edin. Havuçlar iyice yumuşayıp pirinçler pişince çorbayı pürüzsüz hale getirin. İçine bir çay kaşığı tuz ekleyebilirsiniz.