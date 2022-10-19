Az malzemeli ve sağlıklı sonbahar çorbaları

BAL KABAĞI ÇORBASI

Malzemeler

3 dilim bal kabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Sıvı yağ

1 su bardağı süt

Yapılışı

Kabakları küp şeklinde doğrayın. Tencereye 2 litre su ile birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave edin ve kaynatın. Rendelenmiş havuç, küp küp doğranmış soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağı ile kavurun ve tencereye ilave edin. Tuz da ilave ettikten sonra kaynamaya bırakın. Karışımı blendırdan geçirdikten sonra bir bardak süt ekleyin. BU şekilde beş dakika daha kaynatın.