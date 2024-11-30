Bağışıklığı güçlendiren geleneksel lezzet! Yoğurt ve pirinçle hazırlanıyor: Faydaları saymakla bitmiyor
Türkiye'de pek çok yörede iştahla tüketilen yayla çorbası, damak çatlatan lezzetinin yanı sıra genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor. Pirinç ve yoğurtla yapılan yayla çorbası, bağışıklığı güçlendirip sindirim sağlığını iyileştiriyor.
Yayla çorbasında bulunan vitaminler, özellikle mevsimsel hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Yayla çorbası yoğurt ile hazırlandığı için kolesterolü dengeleme özelliğine sahiptir.