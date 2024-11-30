Bağışıklığı güçlendiren geleneksel lezzet! Yoğurt ve pirinçle hazırlanıyor: Faydaları saymakla bitmiyor

Türkiye'de pek çok yörede iştahla tüketilen yayla çorbası, damak çatlatan lezzetinin yanı sıra genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor. Pirinç ve yoğurtla yapılan yayla çorbası, bağışıklığı güçlendirip sindirim sağlığını iyileştiriyor.

Bağışıklığı güçlendiren geleneksel lezzet! Yoğurt ve pirinçle hazırlanıyor: Faydaları saymakla bitmiyor - 1

Yayla çorbasında bulunan vitaminler, özellikle mevsimsel hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Yayla çorbası yoğurt ile hazırlandığı için kolesterolü dengeleme özelliğine sahiptir.

N-LIFE HABERLERİ

Bağışıklığı güçlendiren geleneksel lezzet! Yoğurt ve pirinçle hazırlanıyor: Faydaları saymakla bitmiyor - 2

Besin değeri yüksek olan yayla çorbası, aynı zamanda metabolizma dostudur. Bağırsak sağlığını iyileştirir ve hazımsızlık sorunlarını ortadan kaldırır.

Bağışıklığı güçlendiren geleneksel lezzet! Yoğurt ve pirinçle hazırlanıyor: Faydaları saymakla bitmiyor - 3

Ekmeksiz şekilde tüketilen bir kase yayla çorbası,  potasyum yönünden zengindir. Potasyum, kalp ritmini düzenler ve kalp sağlığını korur. Kan basıncını dengeler ve tansiyon yükselmesini engeller.

Yayla çorbasının hazırlanışı, yaklaşık yarım saat sürer.

Bağışıklığı güçlendiren geleneksel lezzet! Yoğurt ve pirinçle hazırlanıyor: Faydaları saymakla bitmiyor - 4

MALZEMELER

  • 1 fincan pirinç (Türk kahvesi fincanı)
  • 7 su bardağı su
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta
  • Yarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı)
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Nane
Bağışıklığı güçlendiren geleneksel lezzet! Yoğurt ve pirinçle hazırlanıyor: Faydaları saymakla bitmiyor - 5

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır.

Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır.

Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dakika daha kaynatılır.

Çorba piştikten sonra altı kapatılır ve kaselere alınır. Ayrı bir yerde tereyağı kızdırılarak nane ile karıştırılır ve kaselerdeki çorbaların üzerinde gezdirilir. Kalan naneli tereyağı, tenceredeki çorbaya koyup karıştırılır. Yayla çorbası servise hazır.

Afiyet olsun...

DAHA FAZLA GÖSTER