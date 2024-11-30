Bağışıklığı güçlendiren geleneksel lezzet! Yoğurt ve pirinçle hazırlanıyor: Faydaları saymakla bitmiyor

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır.

Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır.

Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dakika daha kaynatılır.

Çorba piştikten sonra altı kapatılır ve kaselere alınır. Ayrı bir yerde tereyağı kızdırılarak nane ile karıştırılır ve kaselerdeki çorbaların üzerinde gezdirilir. Kalan naneli tereyağı, tenceredeki çorbaya koyup karıştırılır. Yayla çorbası servise hazır.

Afiyet olsun...