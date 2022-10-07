Bal kabağı ile yapabileceğiniz 5 tarif

Kış mevsiminin sevilen lezzeti bal kabağının, alerjiye karşı savunma kalkanı olmasından cildi güzelleştirmesine dek pek çok yararı bulunuyor. İşte bal kabağı ile yapabileceğiniz tarifler...

Bal kabağı ile yapabileceğiniz 5 tarif - 1

BAL KABAĞI ÇORBASI

MALZEMELER

2 dilim bal kabağı
2 su bardağı süt
2 adet küçük kuru soğan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Küçük küçük kesilmiş soğanları zeytinyağı ile soteleyin. Ardından küçük parçalar halinde doğradığınız bal kabağını ilave edin ve su ekleyin. İyice haşlanan bal kabağına tuz ve karabiberi ilave edin. Çorbayı blender'dan geçirin. 2 su bardağı sütü karışıma yavaş yavaş ilave ederek kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kaynadıktan 5-10 dakika sonra ocağı kapatabilirsiniz. 

Bal kabağı ile yapabileceğiniz 5 tarif - 2

PEKMEZLİ KABAK TATLISI

MALZEMELER

5-6 dilim bal kabağı
1 bardak su
Yarım su bardağı pekmez

HAZIRLANIŞI

Derin ve ısıya dayanıklı fırın tepsisine yağlı kağıdı serin. Sonra dilimlenmiş kabakları birbirine değmeyecek şekilde dizin. Üzerine suyu ilave edin. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişirin, ardından kabakların diğer yüzeyini çevirin. 20 dakika daha pişirdikten sonra fırından alıp üzerine pekmez ilave edin.

Bal kabağı ile yapabileceğiniz 5 tarif - 3

BAL KABAKLI KREP

MALZEMELER

2 adet yumurta
Yarım su bardağı tam buğday unu
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı bal kabağı püresi
2 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı kabartma tozu

HAZIRLANIŞI

Yumurta, un, süt, kabartma tozu, bal kabağı püresini iyice karıştırın. Elde edilen karışım üç eşit parçaya bölünür. Yağsız tavaya bir kepçe yardımıyla ince olacak şekilde yayın. Kısık ateşte önce bir yüzünü sonra parçalanmayacak şekilde çevirerek arka yüzünü pişirin. Muz veya bal ile lezzetlendirebilirsiniz.

Bal kabağı ile yapabileceğiniz 5 tarif - 4

BAL KABAKLI YULAF EZMESİ

MALZEMELER

Yarım su bardağı bal kabağı püresi
1 su bardağı badem sütü
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 tatlı kaşığı bal
5-6 adet badem

HAZIRLANIŞI

Badem sütü, bal kabağı ve yulaf ezmesi pişirilir. Üzeri bal ve bademle süslenir.

Bal kabağı ile yapabileceğiniz 5 tarif - 5

BALKABAKLI TURTA

MALZEMELER

Püre için;

1/2 adet bal kabağı
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı nişasta
1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
1/2 su bardağı şeker

Tart Hamuru İçin;

2 su bardağı un
3/4 su bardağı tereyağı
1/2 su bardağı şeker
1 adet yumurta
1 paket vanilin

HAMURUN YAPILIŞI

Unu eleyin ve soğuk tereyağını parmak uçlarınızla una yedirin. Diğer malzemeleri de ilave ederek yoğurun. Hamur streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika bekletin.

Bal kabağı ile yapabileceğiniz 5 tarif - 6

PÜRENİN HAZIRLANIŞI

Dilimlenmiş bal kabaklarını 200 derecelik fırında 30-35 dakika kadar fırınlayın ardından bir kabın içine alın ve ezin. Püreyi sos tavasına alın şeker ve tarçını ilave edin. Nişastayı 2 yemek kaşığı suyla sulandırın. Kaynayan pürenin içine nişastayı ilave edin. 2-3 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın. En son cevizleri ilave edin 

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Dinlenen tart hamurunu iki yağlı kağıt arasında incelterek tart kalıbına yerleştirin. Üzerine  yağlı kağıt koyun ve hamurun kabarmaması için pişirme ağırlıklarını ekleyin ve 10 dakika fırında pişirin (nohut  veya fasülye olabilir). Tart hamurunun üzerindeki ağırlıkları alın ve bal kabağı püresini ekleyin. 10 dakika da bu şekilde pişirin ve fırından çıkartın. Soğumasını bekleyin ve afiyetle servis edin.

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