Bal kabağı ile yapabileceğiniz 5 tarif

PÜRENİN HAZIRLANIŞI



Dilimlenmiş bal kabaklarını 200 derecelik fırında 30-35 dakika kadar fırınlayın ardından bir kabın içine alın ve ezin. Püreyi sos tavasına alın şeker ve tarçını ilave edin. Nişastayı 2 yemek kaşığı suyla sulandırın. Kaynayan pürenin içine nişastayı ilave edin. 2-3 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın. En son cevizleri ilave edin

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Dinlenen tart hamurunu iki yağlı kağıt arasında incelterek tart kalıbına yerleştirin. Üzerine yağlı kağıt koyun ve hamurun kabarmaması için pişirme ağırlıklarını ekleyin ve 10 dakika fırında pişirin (nohut veya fasülye olabilir). Tart hamurunun üzerindeki ağırlıkları alın ve bal kabağı püresini ekleyin. 10 dakika da bu şekilde pişirin ve fırından çıkartın. Soğumasını bekleyin ve afiyetle servis edin.