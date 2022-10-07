Bal kabağı ile yapabileceğiniz 5 tarif

MALZEMELER
2 dilim bal kabağı
2 su bardağı süt
2 adet küçük kuru soğan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Küçük küçük kesilmiş soğanları zeytinyağı ile soteleyin. Ardından küçük parçalar halinde doğradığınız bal kabağını ilave edin ve su ekleyin. İyice haşlanan bal kabağına tuz ve karabiberi ilave edin. Çorbayı blender'dan geçirin. 2 su bardağı sütü karışıma yavaş yavaş ilave ederek kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kaynadıktan 5-10 dakika sonra ocağı kapatabilirsiniz.
MALZEMELER
5-6 dilim bal kabağı
1 bardak su
Yarım su bardağı pekmez
HAZIRLANIŞI
Derin ve ısıya dayanıklı fırın tepsisine yağlı kağıdı serin. Sonra dilimlenmiş kabakları birbirine değmeyecek şekilde dizin. Üzerine suyu ilave edin. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişirin, ardından kabakların diğer yüzeyini çevirin. 20 dakika daha pişirdikten sonra fırından alıp üzerine pekmez ilave edin.
MALZEMELER
2 adet yumurta
Yarım su bardağı tam buğday unu
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı bal kabağı püresi
2 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
Yumurta, un, süt, kabartma tozu, bal kabağı püresini iyice karıştırın. Elde edilen karışım üç eşit parçaya bölünür. Yağsız tavaya bir kepçe yardımıyla ince olacak şekilde yayın. Kısık ateşte önce bir yüzünü sonra parçalanmayacak şekilde çevirerek arka yüzünü pişirin. Muz veya bal ile lezzetlendirebilirsiniz.
MALZEMELER
Yarım su bardağı bal kabağı püresi
1 su bardağı badem sütü
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 tatlı kaşığı bal
5-6 adet badem
HAZIRLANIŞI
Badem sütü, bal kabağı ve yulaf ezmesi pişirilir. Üzeri bal ve bademle süslenir.
MALZEMELER
Püre için;
1/2 adet bal kabağı
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı nişasta
1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
1/2 su bardağı şeker
Tart Hamuru İçin;
2 su bardağı un
3/4 su bardağı tereyağı
1/2 su bardağı şeker
1 adet yumurta
1 paket vanilin
HAMURUN YAPILIŞI
Unu eleyin ve soğuk tereyağını parmak uçlarınızla una yedirin. Diğer malzemeleri de ilave ederek yoğurun. Hamur streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika bekletin.
PÜRENİN HAZIRLANIŞI
Dilimlenmiş bal kabaklarını 200 derecelik fırında 30-35 dakika kadar fırınlayın ardından bir kabın içine alın ve ezin. Püreyi sos tavasına alın şeker ve tarçını ilave edin. Nişastayı 2 yemek kaşığı suyla sulandırın. Kaynayan pürenin içine nişastayı ilave edin. 2-3 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın. En son cevizleri ilave edin
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Dinlenen tart hamurunu iki yağlı kağıt arasında incelterek tart kalıbına yerleştirin. Üzerine yağlı kağıt koyun ve hamurun kabarmaması için pişirme ağırlıklarını ekleyin ve 10 dakika fırında pişirin (nohut veya fasülye olabilir). Tart hamurunun üzerindeki ağırlıkları alın ve bal kabağı püresini ekleyin. 10 dakika da bu şekilde pişirin ve fırından çıkartın. Soğumasını bekleyin ve afiyetle servis edin.