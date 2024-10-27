Balık ve yoğurt birlikte tüketilir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz! ABD'li bilim insanları açıkladı
Vücuda Omega-3 takviyesi sağlayan balık, kemiklerin güçlenmesine de yardımcı olur. Yoğurt ise tok tutmasının yanı sıra, sindirim sağlığını destekler ve bağışıklığı güçlendirir. Ancak bu iki besinin birlikte tüketildiğinde gıda zehirlenmesine neden olduğu yönünde yaygın bir inanış vardır. Uzmanlar, bu görüşün gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor.
ABD tarafından finanse edilen Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi NCBI'ın yaptığı araştırmaya göre, balık ve süt ürünlerini birlikte tüketmek, gıda zehirlenmesine yol açmıyor.