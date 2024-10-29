Balla birlikte tüketildiğinde kandaki mikrobu söküp atıyor! Kış sofralarının demirbaşı: Faydalarını duyan mutfağından eksik etmiyor

Havaların serinlemesiyle birlikte sofralarda yerini alan turp, sindirim sorunlarından solunum rahatsızlıklarına kadar pek çok sağlık sorununa çare oluyor. Çinko, potasyum, magnezyum, bakır ve kalsiyum yönünden zengin olan turp, özellikle kış aylarında kapış kapış tüketiliyor.

Balla birlikte tüketildiğinde kandaki mikrobu söküp atıyor! Kış sofralarının demirbaşı: Faydalarını duyan mutfağından eksik etmiyor - 1

Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara iyi gelen turp, balla birlikte tüketildiğinde doğal bir öksürük şurubuna dönüşüyor.

Vücudun toksinlerden arınmasına katkı sağlayan mucize sebze, romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına da yardımcı oluyor.

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Balla birlikte tüketildiğinde kandaki mikrobu söküp atıyor! Kış sofralarının demirbaşı: Faydalarını duyan mutfağından eksik etmiyor - 2

Özellikle 'alabaş' olarak bilinen beyaz turp, sinir ve stres azaltıcı etkisiyle ön plana çıkar. Aynı zamanda kan basıncını da düzenler.

Tok tutucu özelliğiyle diyetlerin olmazsa olmaz besini olan turp, folik asit açısından zengin içeriğiyle hücrelerin DNA ve RNA onarımını sağlıyor, dolayısıyla yaşlanmayı da önlüyor.

Balla birlikte tüketildiğinde kandaki mikrobu söküp atıyor! Kış sofralarının demirbaşı: Faydalarını duyan mutfağından eksik etmiyor - 3

Turp, cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıklardan korur. Bunun yanında turp suyunun saçlardaki kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlediği de bilinir.

Balla birlikte tüketildiğinde kandaki mikrobu söküp atıyor! Kış sofralarının demirbaşı: Faydalarını duyan mutfağından eksik etmiyor - 4

Kırmızı turp, kırmızı kan hücrelerinin gördüğü zararı kontrol etme özelliğiyle kana verilen oksijeni artırır.

Balla birlikte tüketildiğinde kandaki mikrobu söküp atıyor! Kış sofralarının demirbaşı: Faydalarını duyan mutfağından eksik etmiyor - 5

Turpta bulunan C vitamini, hem soğuk algınlığından korur hem de kıkırdağı oluşturan kolajenin üretilmesini sağlar.

Balla birlikte tüketildiğinde kandaki mikrobu söküp atıyor! Kış sofralarının demirbaşı: Faydalarını duyan mutfağından eksik etmiyor - 6

Kırmızı turp, kalbin düzgün çalışmasını sağlayan antosiyonin için de iyi bir kaynaktır. Ayrıca kırmızı turpun folik asit ve flavonoid içeriği yüksektir.

Balla birlikte tüketildiğinde kandaki mikrobu söküp atıyor! Kış sofralarının demirbaşı: Faydalarını duyan mutfağından eksik etmiyor - 7

Kırmızı turpta tansiyonu düşürmeye yarayan potasyum bulunur.

Turp, iyot açısından zengin olduğu için tiroit hastalıklarından korur.

Kırmızı turp, sülfürlü bileşikler açısından zengin olması sebebiyle, karaciğer ve safra dostudur. Kansere karşı koruyucu olduğu da bilinir.

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