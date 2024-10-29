Balla birlikte tüketildiğinde kandaki mikrobu söküp atıyor! Kış sofralarının demirbaşı: Faydalarını duyan mutfağından eksik etmiyor

Özellikle 'alabaş' olarak bilinen beyaz turp, sinir ve stres azaltıcı etkisiyle ön plana çıkar. Aynı zamanda kan basıncını da düzenler.

Tok tutucu özelliğiyle diyetlerin olmazsa olmaz besini olan turp, folik asit açısından zengin içeriğiyle hücrelerin DNA ve RNA onarımını sağlıyor, dolayısıyla yaşlanmayı da önlüyor.