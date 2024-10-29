Balla birlikte tüketildiğinde kandaki mikrobu söküp atıyor! Kış sofralarının demirbaşı: Faydalarını duyan mutfağından eksik etmiyor
Havaların serinlemesiyle birlikte sofralarda yerini alan turp, sindirim sorunlarından solunum rahatsızlıklarına kadar pek çok sağlık sorununa çare oluyor. Çinko, potasyum, magnezyum, bakır ve kalsiyum yönünden zengin olan turp, özellikle kış aylarında kapış kapış tüketiliyor.
Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara iyi gelen turp, balla birlikte tüketildiğinde doğal bir öksürük şurubuna dönüşüyor.
Vücudun toksinlerden arınmasına katkı sağlayan mucize sebze, romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına da yardımcı oluyor.