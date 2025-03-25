Bayramda tatlı olarak ne ikram edilir? Bayram tatlıları ve tarifleri

EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Bir fırın tepsisi için:



1 çay bardağı yoğurt,

1 çay bardağı zeytin veya mısır özü yağı,

1 çay bardağı süt, 1 yumurta,

1 çay kaşığı tuz,

1 tatlı kaşığı karbonat veya bir paket kabartma tozu,

alabildiği kadar un,

2,5 bardağı kavrulmuş ve çekilmiş fındık.

Açmak için nişasta.

250 gr. Tereyağ veya margarin,



Şerbeti için:



4 su bardağı şeker,

5 su bardağı su,

yarım limon



Ev Baklavası Nasıl Yapılır?



Yoğurt, yumurta, süt, tuz ve sıvıyağ el mikseri ile çırpılır. Karbonat ve un ilave edilip yoğrulur, hamur kesinlikle yumuşak ama ele yapışmayan hamur olacak. Hamuru 20-25 dk beklettikten sonra, 60 adet fındık büyüklüğünde parçalar hazırlanır. ilk 15 hamuru çay bardağı büyüklüğünde açıp aralarına bol nişasta serpilip, üst üste konur. Sonra bunu merdane ile fırın tepsisi büyüklüğünde açıp tepsiye serilir. Üzerine bir bardak fındık serpilip, diğer 45 hamuru da 15’er açıp tepsiye sererek üzerine fındık dökülüp bu şekilde açarak tepsiye serilir. Diğer yanda tereyağ veya margarin eritilip, yağ şeffaflaşana kadar kaynatılır, kestiğimiz baklavanın üzerine gezdirip, önceden ısıtılmış fırına verilir. Şerbeti için şeker ve su kaynatılıp, hafif koyulaşınca limonu sıkılır, birkaç taşım sonra kapatılır. Tatlı soğuk, şerbet ılık olacak şekilde baklavanın üzerine dökülerek şerbetin çekmesi sağlanır.





