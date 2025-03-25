Bayramda tatlı olarak ne ikram edilir? Bayram tatlıları ve tarifleri

Bayram tatlısı denince akla gelen birçok lezzet var ve her biri bayram sofralarını şenlendiren klasikler arasında. Bayram ikramları dendiğinde ise ilk akla gelen şerbetli ve sütlü tatlılardır. Peki, bayramda ne ikram edilir? Bayram tatlıları ve tariflerini derledik...

Bayramda tatlı olarak ne ikram edilir? Bayram tatlıları ve tarifleri - 1

Bayramlar, ailelerin bir araya geldiği, dostluk ve paylaşımın zirveye ulaştığı özel günlerdir. Bu günlerde misafirlere yapılan ikramlar da bayram geleneğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bayram ikramları dendiğinde ise ilk akla gelen şerbetli ve sütlü tatlılardır. Peki, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan bu lezzetlerden hangileri en çok tercih ediliyor?

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Bayramda tatlı olarak ne ikram edilir? Bayram tatlıları ve tarifleri - 2

EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Bir fırın tepsisi için:

1 çay bardağı yoğurt,
1 çay bardağı zeytin veya mısır özü yağı,
1 çay bardağı süt, 1 yumurta,
1 çay kaşığı tuz,
1 tatlı kaşığı karbonat veya bir paket kabartma tozu,
alabildiği kadar un,
2,5 bardağı kavrulmuş ve çekilmiş fındık.
Açmak için nişasta.
250 gr. Tereyağ veya margarin,

Şerbeti için:

4 su bardağı şeker,
5 su bardağı su,
yarım limon

Ev Baklavası Nasıl Yapılır?

Yoğurt, yumurta, süt, tuz ve sıvıyağ el mikseri ile çırpılır. Karbonat ve un ilave edilip yoğrulur, hamur kesinlikle yumuşak ama ele yapışmayan hamur olacak. Hamuru 20-25 dk beklettikten sonra, 60 adet fındık büyüklüğünde parçalar hazırlanır. ilk 15 hamuru çay bardağı büyüklüğünde açıp aralarına bol nişasta serpilip, üst üste konur. Sonra bunu merdane ile fırın tepsisi büyüklüğünde açıp tepsiye serilir. Üzerine bir bardak fındık serpilip, diğer 45 hamuru da 15’er açıp tepsiye sererek üzerine fındık dökülüp bu şekilde açarak tepsiye serilir. Diğer yanda tereyağ veya margarin eritilip, yağ şeffaflaşana kadar kaynatılır, kestiğimiz baklavanın üzerine gezdirip, önceden ısıtılmış fırına verilir. Şerbeti için şeker ve su kaynatılıp, hafif koyulaşınca limonu sıkılır, birkaç taşım sonra kapatılır. Tatlı soğuk, şerbet ılık olacak şekilde baklavanın üzerine dökülerek şerbetin çekmesi sağlanır.


Bayramda tatlı olarak ne ikram edilir? Bayram tatlıları ve tarifleri - 3

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Yumuşacık dokusu ve yoğun şerbetiyle şekerpare, bayramlarda en pratik ve lezzetli tatlılardan biridir. Hamurunun irmikle zenginleştirilmesi, ona kendine has bir lezzet kazandırır.

Malzemeler:
Hamuru için:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilin
2,5 su bardağı un

Şerbeti için:

3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Bütün fındık veya badem

ŞEKERPARE YAPILIŞI

Şerbet için su ve şekeri bir tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatın ve birkaç damla limon suyu ekleyip ocaktan alın. Şerbetin soğuması için bir kenara bırakın. Bir karıştırma kabında tereyağı, pudra şekeri ve yumurtayı iyice karıştırın.

İrmik, kabartma tozu ve vanilini ekleyin. Unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak şekil verin.

Üzerlerine birer fındık veya badem yerleştirin.Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri hafif kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti dökün.

Şerbeti çekmesi için 1-2 saat dinlendirin.

Bayramda tatlı olarak ne ikram edilir? Bayram tatlıları ve tarifleri - 4

KADAYIF NASIL YAPILIR?

Kadayıf yapılması için önce tepsi altına katı yağ katılmış pekmez sürülür. Bu tereyağı olursa daha makbul ve lezzetli olur. Daha sonra hamurdan yapılmış tel burmanın içine ceviz kırıntısı ile tel kadayıf doldurulup sarıldıktan sonra tepsiye sırasıyla koyulur. Sonra dizilmiş olan çiğ kadayıf üzerine inceltilmiş yağ dökülüp ateşe koyulur.

Ateş, tepsi altını komple sararak yanmalıdır. Kadayıfın ateş tarafı pişen yüzü çevrilmeden önce tepsi içindeki yağı bir kaba süzülür. Sonra alt yüzü çevrilir. Diğer tarafı pişirilmeye koyulur. Pişirildikten sonra tepsi içindeki yağ iyice süzülür, ateşten alınıp üzerine, hazırlanmış olan kadayıf şiresi dökülür. Yemeğe hazır duruma getirilir.

Bayramda tatlı olarak ne ikram edilir? Bayram tatlıları ve tarifleri - 5

REVANİ NASIL YAPILIR?

Revani, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen enfes bir tatlıdır. İrmikli yapısıyla hafif ve şerbetli tatlı sevenler için mükemmel bir seçenektir. İşte klasik revani tarifi:

Şerbet: 3 su bardağı su ve 3 su bardağı şekeri kaynatın. Yarım limon suyu ekleyip 5 dk daha kaynatın, soğumaya bırakın.

Kek: 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri çırpın. 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve vanilin ekleyip karıştırın.

Pişirme: Karışımı yağlanmış tepsiye dökün, 180°C'de 30-35 dk pişirin.

Şerbetleme: Sıcak kekin üzerine ılık şerbeti dökün.

Servis: Hindistan cevizi veya Antep fıstığı ile süsleyin.

Bayramda tatlı olarak ne ikram edilir? Bayram tatlıları ve tarifleri - 6

MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilin

Yapılışı:

Süt, şeker, un ve nişastayı bir tencerede karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyip karıştırın.

Servis:

Karışımı kaselere dökün ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra üzerini dilerseniz tarçın veya cevizle süsleyebilirsiniz.

Bayramda tatlı olarak ne ikram edilir? Bayram tatlıları ve tarifleri - 7

SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 litre yağlı süt
1/2 su bardağı kırık pirinç
arzuya göre toz şeker

Yapılışı:

Önce sütümüzü tencereye alıp ateşe koyuyoruz,

Süt aynamaya başlayınca içerisine yıkadığımız pirinci atıyoruz,

Eğer evde kırık pirinç yok ise pirinci çok az blendırdan geçirebilirsiniz,

Pirinç piştikten sonra damak tadınıza göre toz şeker ekleyebilirsiniz, (ben 1 su bardağı kullandım),

Devamlı karıştırın,

Şeker eridikten sonra tadına bakın şekeri istediğiniz kıvamda olmuşsa kaselere paylaştırın,

Sütlaç oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırabilirisiniz.

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