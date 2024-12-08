Beslenme uzmanı uyardı: Kışın ağzınıza bile sürmeyin! Böbrek taşına zemin hazırlıyor

PAKETLİ YEŞİLLİKLER

Önceden yıkanmış ve doğranmış yeşilliklerin tüketimi pratik olsa da, bu ürünlerin raf ömrü uzatılırken C vitamini içeriği de önemli ölçüde azalıyor. Yapılan araştırmalara göre, özellikle paketlenmiş pazı, yaklaşık yüzde 50 civarında C vitamini kaybediyor. Elizabeth Somer, kışın bu tür paketlenmiş sebzeler yerine beyaz lahana tüketmenin daha faydalı olabileceğini belirtti. Kalsiyum ve K vitamini bakımından zengin olan lahana; demir, potasyum ve A vitamini içerir. Ayrıca, kan basıncını düşürmeye de yardımcı olur.