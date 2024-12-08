Beslenme uzmanı uyardı: Kışın ağzınıza bile sürmeyin! Böbrek taşına zemin hazırlıyor
Günümüzde yıl boyunca neredeyse her türlü taze meyve ve sebzeyi bulmak mümkün. Ancak ABD'li beslenme uzmanı Elizabeth Somer, mevsimi dışında tüketilen bazı besinlerin, sağlığa faydadan çok zarar getirebileceğini belirterek uyardı.
PAKETLİ YEŞİLLİKLER
Önceden yıkanmış ve doğranmış yeşilliklerin tüketimi pratik olsa da, bu ürünlerin raf ömrü uzatılırken C vitamini içeriği de önemli ölçüde azalıyor. Yapılan araştırmalara göre, özellikle paketlenmiş pazı, yaklaşık yüzde 50 civarında C vitamini kaybediyor. Elizabeth Somer, kışın bu tür paketlenmiş sebzeler yerine beyaz lahana tüketmenin daha faydalı olabileceğini belirtti. Kalsiyum ve K vitamini bakımından zengin olan lahana; demir, potasyum ve A vitamini içerir. Ayrıca, kan basıncını düşürmeye de yardımcı olur.