Beslenme uzmanı uyardı: Kışın ağzınıza bile sürmeyin! Böbrek taşına zemin hazırlıyor

Günümüzde yıl boyunca neredeyse her türlü taze meyve ve sebzeyi bulmak mümkün. Ancak ABD'li beslenme uzmanı Elizabeth Somer, mevsimi dışında tüketilen bazı besinlerin, sağlığa faydadan çok zarar getirebileceğini belirterek uyardı.

Beslenme uzmanı uyardı: Kışın ağzınıza bile sürmeyin! Böbrek taşına zemin hazırlıyor - 1

PAKETLİ YEŞİLLİKLER

Önceden yıkanmış ve doğranmış yeşilliklerin tüketimi pratik olsa da, bu  ürünlerin raf ömrü uzatılırken C vitamini içeriği de önemli ölçüde azalıyor. Yapılan araştırmalara göre, özellikle paketlenmiş pazı, yaklaşık yüzde 50 civarında C vitamini kaybediyor. Elizabeth Somer, kışın bu tür paketlenmiş sebzeler yerine beyaz lahana tüketmenin daha faydalı olabileceğini belirtti. Kalsiyum ve K vitamini bakımından zengin olan lahana; demir, potasyum ve A vitamini içerir. Ayrıca, kan basıncını düşürmeye de yardımcı olur. 

N-LIFE HABERLERİ

Beslenme uzmanı uyardı: Kışın ağzınıza bile sürmeyin! Böbrek taşına zemin hazırlıyor - 2

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, yıl boyunca bulunabilen bir sebzedir ancak en lezzetli hali, ilkbaharda yetişir. Kışın, Peru ve Çin'den ihraç edilen kuşkonmaz, yanlış şekilde tüketildiğinde kan şekeri seviyelerini düşürebilir. Kuşkonmazda bulunan oksalatın, böbrek taşlarına yol açabileceği de bilinir. Bu nedenle böbrek taşı geçmişi olanların kuşkonmaz tüketimini sınırlamaları gerekir.

Kışın kuşkonmaz yerine Brüksel lahanası tüketilmesi gerektiğini söyleyen uzman isim, Brüksel lahanasının kanser önleyici etkisine dikkat çekti. Brüksel lahanası, aynı zamanda günlük C ve K vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor.

Beslenme uzmanı uyardı: Kışın ağzınıza bile sürmeyin! Böbrek taşına zemin hazırlıyor - 3

YABAN MERSİNİ

Taze yaban mersini, genellikle pahalı bir meyvedir ve taşıma sırasında C vitamini kaybı yaşayabilir. Elizabeth Somer, kışın dondurulmuş yaban mersini tüketimini daha sağlıklı buluyor. Yapılan araştırmalara göre, dondurulmuş yaban mersini, daha fazla antioksidan içerir ve hastalıklarla savaşmaya destek olabilir.

Beslenme uzmanı uyardı: Kışın ağzınıza bile sürmeyin! Böbrek taşına zemin hazırlıyor - 4

DOMATES

ABD'li beslenme uzmanı, domatesin en lezzetli ve sağlıklı halinin yaz sonu tüketilebileceğini belirtiyor. Somer, kışın taze domates tüketmek yerine konserve domateslere yönelmenin daha doğru olduğunu savunuyor. Nedeni ise kavanoz domateslerin, likopen gibi kanserle savaşan antioksidanların emilimini daha iyi sağlaması.

Beslenme uzmanı uyardı: Kışın ağzınıza bile sürmeyin! Böbrek taşına zemin hazırlıyor - 5

SÜT MISIR

Uzman isim, kışın tüketilen mısırda nişasta oranının yüksek olabileceğini söylüyor. Profesör Jeffrey Blumberg ise kışın taze mısır yerine dondurulmuş mısır tüketmenin, lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığını destekleyen maddeler açısından zengin olabileceğini belirtiyor.

Beslenme uzmanı uyardı: Kışın ağzınıza bile sürmeyin! Böbrek taşına zemin hazırlıyor - 6

ŞEFTALİ

Yazın en lezzetli meyvelerinden olan şeftali, kışın nadir de olsa bulunabilir. Ancak kışın tüysüz şeftali tüketimi önerilir. Tüysüz şeftali; antioksidan, vitaminler, potasyum ve lif açısından daha zengin bir seçenektir.

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