Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor

BAKLAGİLLER

2014 yılında yapılan bir araştırma, baklagillerin makarnadan yüzde 31 daha doyurucu olduğunu kanıtladı. Bir fincan siyah fasulye, günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 28'ini karşılar.

Siyah fasulye, yüksek lif ve protein içeriğiyle sindirim sağlığını destekler, kan şekerini dengede tutar ve kalp sağlığını iyileştirir. Ayrıca folat, demir, potasyum gibi önemli vitamin ve mineraller bakımından da zengindir.