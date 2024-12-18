Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor

Zayıflamak isteyen birçok kişinin lif açısından zengin bir diyete ihtiyacı vardır. Lif, yalnızca kilo kontrolü sağlamaz, aynı zamanda vücuda enerji verir ve sindirim sağlığını korur. Yapılan araştırmalar, kilo vermek için saatlerce aç kalmak yerine, besin değeri yüksek gıdalara yönelinmesi gerektiğinin altını çiziyor. İşte zengin vitamin ve mineral oranıyla diyet listelerinin vazgeçilmezi olan 15 besin:

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 1

BAKLAGİLLER

2014 yılında yapılan bir araştırma, baklagillerin makarnadan yüzde 31 daha doyurucu olduğunu kanıtladı. Bir fincan siyah fasulye, günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 28'ini karşılar.

Siyah fasulye, yüksek lif ve protein içeriğiyle sindirim sağlığını destekler, kan şekerini dengede tutar ve kalp sağlığını iyileştirir. Ayrıca folat, demir, potasyum gibi önemli vitamin ve mineraller bakımından da zengindir. 

N-LIFE HABERLERİ

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 2

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır; tam tahıl açısından zengin, yüksek lifli ve düşük kalorili bir atıştırmalıktır. Ancak, düşük sodyumlu olanını tercih etmek önemlidir. Bir fincan patlamış mısırda yalnızca yaklaşık 30 kalori bulunur.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 3

EDAMAME

2009 yılında Journal of Nutrition’da yapılan bir araştırma, edamamenin tokluk hissini artırdığını ortaya koymuştur. Protein ve lif açısından zengin olan bu besin, daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olur. Beslenme uzmanı Torey Armul, edamamenin omega-3 yağ asitleriyle birlikte dokuz temel amino asit içerdiğini belirtti.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 4

ÇORBA

Appetite dergisinde yayınlanan bir araştırma, çorbaların katı yiyeceklerden daha doyurucu olduğunu ortaya koydu. Çorba tüketen katılımcıların, akşam yemeği sonunda yüzde 20 daha az kalori aldığı keşfedildi. Özellikle et suyu içeren çorbaların mideyi genişleterek ghrelin hormonunu baskıladığı, bunun da kişiye tokluk hissi verdiği kanıtlandı.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 5

ACI BİBER

Biberlere acılık veren kapsaisin, metabolizmayı hızlandırabilir. British Journal of Nutrition’da yapılan bir araştırma, kapsaisinin açlık hissini azaltıp kalori alımını düşürebileceğini gösterdi.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 6

YUMURTA

Yumurtanın protein ve amino asit içeriği, genellikle sarısında bulunur. 2008 yılında International Journal of Obesity’de yapılan bir araştırmada, kahvaltıda yumurta tüketen kişilerin daha uzun süre tok kaldığı ve genel olarak daha az kalori aldığı bulundu.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 7

CHİA TOHUMU

Chia tohumları, yüksek lif içeriği ve besin değerleriyle ön plana çıkar. Sadece iki çay kaşığı chia tohumu, günlük lif ihtiyacınızın yüzde 40'ını karşılayabilir. 2009 yılında Nutrition Research’te yayımlanan bir çalışmada, chia tohumlarının aşırı kilolu yetişkinlerde yağ ve kan basıncını azalttığı belirlendi.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 8

KARNABAHAR

2016 yılında yapılan bir araştırma, su açısından zengin besinlerin kilo kaybına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Karnabaharın yüzde 92’si sudan oluşur, bu da kilo kaybını destekler.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 9

AVOKADO

Avokado, iştahı kontrol altına alabilecek kadar bol miktarda tekli doymamış yağ ve lif içerir. 2013 yılında Nutrition Journal’da yayınlanan bir araştırma, yemekten önce avokado tüketmenin iştahı azalttığını gösterdi. Öğle yemeğinde avokado yiyen katılımcıların yemek sonrası iştahlarının yüzde 40 daha az olduğu görüldü.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 10

ZENCEFİL

Zencefil; mide bulantısını giderme, kas ağrılarını hafifletme, iltihaplanmayı azaltma ve kan şekerini dengeleme gibi birçok fayda barındırır. PubMed Central’da yapılan bir araştırmada, zencefilin açlık hissini azaltabileceği keşfedildi. Zencefilin içeriğindeki gingerol ve shogaol gibi bileşikler, vücudun oksidatif stresi azaltmasına yardımcı olur ve kan şekerini düzenleyerek kilo kaybını artırır.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 11

HUMUS

Humus, besin değeri yüksek ve protein açısından zengin bir besindir. 2014 yılında yapılan bir araştırma, humus yiyen kişilerin obez olma olasılığının yüzde 53 daha düşük olduğunu buldu. 

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 12

FISTIK EZMESİ

Fıstık ezmesi, kan şekerini dengeleyebilir ve iştahı azaltabilir. Yapılan araştırmalar, yemekten önce fıstık ezmesi yiyen kişilerin daha uzun süre tok kaldığını gösterdi. Ancak, her gün fıstık ezmesi yemek doğru değildir, haftada iki kez tüketmek bile kilo kaybına yeteri kadar yardımcı olabilir.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 13

KEREVİZ

Kereviz, düşük kalorili bir atıştırmalık olmasının yanı sıra, vücudun kalori yakma hızını olumlu etkileyebilir. 2016 yılında yapılan bir çalışma, kerevizin vücuttaki kalori yakma oranını artırdığını ve sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi olduğunu kanıtladı.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 14

ARMUT

Louisiana Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmaya göre, armut yiyen kişilerin obez olma olasılığı yüzde 35 daha düşük. Armut, yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi yaratır ve metabolizmayı hızlandırarak daha az kalori alımına destek olabilir.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 15

KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN

Kahvaltının günün en önemli öğünü olmasının bir nedeni, vücuda gerekli enerjiyi sağlamasıdır. Düzenli olarak kahvaltı yapan kişiler, gün boyunca daha az atıştırır. Kahvaltı, sağlıksız yağlardan kaçınarak, sağlıklı seçimler yaparak daha verimli hale getirilebilir.

Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor - 16

SAKIZ ÇİĞNEMEK KİLO KONTROLÜ SAĞLIYOR

Bilim insanları, sakız çiğnemenin iştahı azalttığını ve tokluk hissini artırdığını savunuyor. Sakız, yemeklerden sonra tatlı ve atıştırmalık isteğini azaltarak, günlük kalori alımını yaklaşık 40 kalori kadar düşürebilir.

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