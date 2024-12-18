Bilim dünyası duyurdu: Ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmıyor
Zayıflamak isteyen birçok kişinin lif açısından zengin bir diyete ihtiyacı vardır. Lif, yalnızca kilo kontrolü sağlamaz, aynı zamanda vücuda enerji verir ve sindirim sağlığını korur. Yapılan araştırmalar, kilo vermek için saatlerce aç kalmak yerine, besin değeri yüksek gıdalara yönelinmesi gerektiğinin altını çiziyor. İşte zengin vitamin ve mineral oranıyla diyet listelerinin vazgeçilmezi olan 15 besin:
BAKLAGİLLER
2014 yılında yapılan bir araştırma, baklagillerin makarnadan yüzde 31 daha doyurucu olduğunu kanıtladı. Bir fincan siyah fasulye, günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 28'ini karşılar.
Siyah fasulye, yüksek lif ve protein içeriğiyle sindirim sağlığını destekler, kan şekerini dengede tutar ve kalp sağlığını iyileştirir. Ayrıca folat, demir, potasyum gibi önemli vitamin ve mineraller bakımından da zengindir.