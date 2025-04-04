Bin yıllık lezzet: Kara fırınlarda 2 buçuk saatte pişiriliyor

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 yılında coğrafi işaretle tescillenen testi kebabının geçmişi, yaklaşık bin yıla dayanıyor. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin de öğretilerinde geçen testi kebabı; et, sebze ve çeşitli baharatların karışımı ile hazırlanarak kara fırınlarda yaklaşık 2 buçuk saatte pişiriliyor.

Bin yıllık lezzet: Kara fırınlarda 2 buçuk saatte pişiriliyor - 1

Kızılırmak'ın eski yataklarında bulunan üç farklı toprağın birleşiminden üretilen boğumlu testilerin içine konulan malzeme, ağız kısmı hamurla kapatılarak iki saatten fazla fırında bekletiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Bin yıllık lezzet: Kara fırınlarda 2 buçuk saatte pişiriliyor - 2

Fırından çıkarıldıktan sonra sert cisimle kapak kısmı kırılan testilerdeki kebap, tabaklara dökülerek servis ediliyor.

Bin yıllık lezzet: Kara fırınlarda 2 buçuk saatte pişiriliyor - 3

Şef Ulaş Tekerkaya, Kapadokya bölgesinin tescilli lezzetlerinden olan testi kebabının tarihinin yaklaşık bin yıla dayandığını söyledi.

Bin yıllık lezzet: Kara fırınlarda 2 buçuk saatte pişiriliyor - 4
Bin yıllık lezzet: Kara fırınlarda 2 buçuk saatte pişiriliyor - 5
Bin yıllık lezzet: Kara fırınlarda 2 buçuk saatte pişiriliyor - 6
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