Bin yıllık lezzet: Kara fırınlarda 2 buçuk saatte pişiriliyor
Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 yılında coğrafi işaretle tescillenen testi kebabının geçmişi, yaklaşık bin yıla dayanıyor. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin de öğretilerinde geçen testi kebabı; et, sebze ve çeşitli baharatların karışımı ile hazırlanarak kara fırınlarda yaklaşık 2 buçuk saatte pişiriliyor.
Kızılırmak'ın eski yataklarında bulunan üç farklı toprağın birleşiminden üretilen boğumlu testilerin içine konulan malzeme, ağız kısmı hamurla kapatılarak iki saatten fazla fırında bekletiliyor.