Bir diş sarımsak lezzetini katlıyor: Çılbır nasıl yapılır? Çılbır yapımının püf noktaları

ABD'nin köklü gazetesi New York Times, geçtiğimiz yıl ülkemizin sevilen yemeği çılbırı manşetine taşımıştı. Gazete, "Haşlanmış yumurta ile baharatlı tereyağlı ve sarımsaklı yoğurttan oluşan bu geleneksel Türk yemeği zengin, lezzetli ve hafif acı" cümleleriyle çılbırı dünyaya tanıtmıştı. Peki, çılbır nasıl yapılır? Çılbırın püf noktaları neler?

Bir diş sarımsak lezzetini katlıyor: Çılbır nasıl yapılır? Çılbır yapımının püf noktaları - 1

Çılbır, Türk mutfağının geleneksel ve besleyici lezzetlerinden biridir. Temel malzemeleri yumurta, yoğurt, sarımsak ve tereyağıdır. Haşlanmış yumurtaların sarımsaklı yoğurtla buluştuğu ve üzerine kızdırılmış tereyağında pul biber dökülen bu nefis yemek, hem pratik hem de lezzetlidir.

N-LIFE HABERLERİ

Bir diş sarımsak lezzetini katlıyor: Çılbır nasıl yapılır? Çılbır yapımının püf noktaları - 2

OSMANLI MUTFAĞNDAKİ ÇILBIR ÇEŞİTLERİ

Basılı ilk yemek kitabı Melceü’t-Tabbâhîn'de çılbır tarifi vardır. Tarifi: Birkaç baş soğan ı bir kaşık rûgan-ı sâde ile kavurup bir sahana vazedeler. Badehu bir büyücek tavaya su doldurup iyice kaynadıkta içine beş-on yumurta kırıp birkaç dakika kaynayıp yumurtaların sarısı beyaz ile örtüldükte suyunu süzüp işbu hazırlanan soğanın üzerine dizip kor üstüne konuldukta bir miktar kızgın rûgan-ı sâde haşlayıp üzerine tarçın ve biber ekip tenâvül buyrula. Bazı kere bu yumurtaları sarımsaklı yoğurt içine vazedip bir miktar yağ haşlarlar. Bu dahi latif olur.

Bir diş sarımsak lezzetini katlıyor: Çılbır nasıl yapılır? Çılbır yapımının püf noktaları - 3

ÇILBIR NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2-4 adet yumurta
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı sirke (yumurta haşlama için)
Tuz

Bir diş sarımsak lezzetini katlıyor: Çılbır nasıl yapılır? Çılbır yapımının püf noktaları - 4

Yapılışı:

Yoğurt Hazırlığı:

Yoğurdu bir kaba alın, sarımsağı rendeleyin veya ezip ekleyin.

Az miktarda tuz ilave ederek iyice karıştırın ve kenara alın.

Yumurtaları Haşlama:

Geniş bir tencereye su doldurun ve kaynamaya bırakın.


Kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı sirke ve biraz tuz ekleyin.

Suyu karıştırarak girdap oluşturun. Yumurtaları tek tek kırıp dikkatlice kaynar suya bırakın.

Orta-yumuşak kıvam için 3-4 dakika haşlayın.

Daha iyi pişmiş yumurta için süreyi biraz uzatabilirsiniz.

Yumurtaları delikli bir kepçeyle sudan alın.

Bir diş sarımsak lezzetini katlıyor: Çılbır nasıl yapılır? Çılbır yapımının püf noktaları - 5

Tereyağı Sosu:

Küçük bir tavada tereyağını eritin.

Pul biberi ekleyip 1-2 dakika kızdırın, dikkat edin yanmasın.

Servis:

Servis tabağına yoğurdu yayın.
Üzerine haşlanmış yumurtaları yerleştirin.
En son kızdırılmış biberli tereyağını gezdirin.

Bir diş sarımsak lezzetini katlıyor: Çılbır nasıl yapılır? Çılbır yapımının püf noktaları - 6

ÇILBIR PÜF NOKTALARI

1. Yumurta Seçimi:

Taze yumurta kullanmak, çılbır yaparken en önemli noktadır. Taze yumurtalar, haşlama sırasında daha iyi şekil alır ve dağılmaz.

2. Su Sıcaklığı:

Suyun kaynar değil, hafif kaynamaya yakın (90-95°C) olması gerekir. Kaynar su, yumurtaların dağılmasına neden olabilir.

3. Sirke Ekleme:

Haşlama suyuna 1 yemek kaşığı sirke eklemek, yumurtaların beyazının daha hızlı pişmesini ve toparlanmasını sağlar. Sirke kokusu yumurtalara geçmez, endişelenmeyin!

4. Girdap Tekniği:

Yumurta haşlayacağınız suyu kaşıkla karıştırarak girdap oluşturun. Yumurtayı girdabın tam ortasına kırın. Bu, yumurta beyazının sarının etrafında düzgünce toplanmasını sağlar.

5. Haşlama Süresi:

Orta yumuşak kıvam için 3-4 dakika yeterlidir. Daha pişmiş yumurta seviyorsanız 5-6 dakika haşlayabilirsiniz.

6. Yoğurdun Kıvamı:

Süzme yoğurt kullanırsanız yoğurdunuz daha kıvamlı ve lezzetli olur. Yoğurdu servis etmeden önce tuz ve sarımsakla karıştırıp biraz dinlendirin.

7. Tereyağı Sosu:

Tereyağını yakmadan eritin ve pul biber eklediğinizde sadece 1-2 dakika kızdırın. Sosun hafif yanık değil, aromatik olmasına dikkat edin.

8. Servis Sıcaklığı:

Yoğurt soğuksa, çılbırın sıcak yumurtalarıyla servis ederek lezzet kontrastı oluşturabilirsiniz. Sıcak yoğurt tercih ediyorsanız, hafif ısıtarak kullanabilirsiniz.

Bu püf noktalarına dikkat ederek mükemmel kıvamda ve lezzetli b

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