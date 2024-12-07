Bir diş sarımsak lezzetini katlıyor: Çılbır nasıl yapılır? Çılbır yapımının püf noktaları
ABD'nin köklü gazetesi New York Times, geçtiğimiz yıl ülkemizin sevilen yemeği çılbırı manşetine taşımıştı. Gazete, "Haşlanmış yumurta ile baharatlı tereyağlı ve sarımsaklı yoğurttan oluşan bu geleneksel Türk yemeği zengin, lezzetli ve hafif acı" cümleleriyle çılbırı dünyaya tanıtmıştı. Peki, çılbır nasıl yapılır? Çılbırın püf noktaları neler?
Çılbır, Türk mutfağının geleneksel ve besleyici lezzetlerinden biridir. Temel malzemeleri yumurta, yoğurt, sarımsak ve tereyağıdır. Haşlanmış yumurtaların sarımsaklı yoğurtla buluştuğu ve üzerine kızdırılmış tereyağında pul biber dökülen bu nefis yemek, hem pratik hem de lezzetlidir.