Bir diş sarımsak lezzetini katlıyor: Çılbır nasıl yapılır? Çılbır yapımının püf noktaları

Yapılışı:



Yoğurt Hazırlığı:



Yoğurdu bir kaba alın, sarımsağı rendeleyin veya ezip ekleyin.



Az miktarda tuz ilave ederek iyice karıştırın ve kenara alın.



Yumurtaları Haşlama:



Geniş bir tencereye su doldurun ve kaynamaya bırakın.



Kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı sirke ve biraz tuz ekleyin.



Suyu karıştırarak girdap oluşturun. Yumurtaları tek tek kırıp dikkatlice kaynar suya bırakın.



Orta-yumuşak kıvam için 3-4 dakika haşlayın.



Daha iyi pişmiş yumurta için süreyi biraz uzatabilirsiniz.



Yumurtaları delikli bir kepçeyle sudan alın.