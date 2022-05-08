Bir Hıdırellez geleneği: Oğlak dolması

Haberler - İHA | 08.05.2022 - 15:25 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 15:30
Her yıl köylerde şenlik havasında geçen kutlamalar pandemi sebebiyle bir süredir yapılmıyordu. Seferihisar kültürüne katkı sunmak isteyen Seferihisar Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yörede Hıdırellez’in önemli simgelerinden biri olan oğlak dolması ile geleneği canlandırarak misafirlerine tanıtıyor.
Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar’da baharın müjdecisi olarak kutlanan Hıdırellez, Türk kültürünün önemli parçalarından biri.
İzmir’in Seferihisar ilçesinin köylerinde de şenlik havasında kutlanan Hıdırellez, pandemi sebebiyle bir süredir kutlanamıyordu.
Bölgedeki gelenekleri canlı tutmak için çalışmalar yapan Seferihisar Hanımeli Kadın Kooperatifi, kültürü canlandırmak adına Hıdırellez’in simgeleşen lezzeti oğlak dolması ile misafirlerini ağırlayarak Seferihisar’da Hıdırellez kültürünü tanıttı.
Seferihisar’ın Hıdırellez adetlerini anlatan Seferihisar Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fikriye Sayarer Evin "Bu dolmamız, içini pirinç ve ciğerle kavurarak hazırladığımız bir dolma. Üstüne yine oğlağımızın iç yağını gömlek yağını koyup fırına veriyoruz" dedi.