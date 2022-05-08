Bir Hıdırellez geleneği: Oğlak dolması

Her yıl köylerde şenlik havasında geçen kutlamalar pandemi sebebiyle bir süredir yapılmıyordu. Seferihisar kültürüne katkı sunmak isteyen Seferihisar Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yörede Hıdırellez’in önemli simgelerinden biri olan oğlak dolması ile geleneği canlandırarak misafirlerine tanıtıyor.