Bir ilin yeni lezzet durağı oldu: 3 yıl önce kurdular
Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi çatısı altında açılan ve yöresel yiyeceklerin üretildiği kafe konseptindeki Herfene, kentin yeni lezzet durağı oldu.
Kentte yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı Safure Atasoy'un girişimiyle bir araya gelen 10 kadının 3 yıl önce kurduğu Hünerli Eller Kadın Kooperatifi, hem üretime hem de kentin kadın istihdamına katkıda bulunuyor.
"Hünerli Ellerden Tescilli Lezzetler" projesiyle geçen yıl Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) 1 milyon 700 bin lira hibe alan kooperatif, Herfene adı altında kentte yöresel lezzetler mutfağı oluşturdu.