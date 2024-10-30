Bir kaşığa 40 tane sığdırmak maharet sayılıyor: Saatlerce tok tutan yöresel tarif

Ülkemizde mantı dendiğinde akla ilk gelen yer Kayseri’dir. Araştırmalara göre burada mantının 36 çeşidi yapılıyor. Ancak bir kaşığa 40 tane sığanı makbul sayılıyor mantının. Rivayete göre eskiden Kayserili gelinlerin daha ellerindeki kınalar çıkmadan mantı hazırlarlarmış. Mantılar bir kaşığa 40 tane gelecek küçüklükte olmazsa, o gelin için pek de iyi şeyler söylenmezmiş. Peki, Kayseri mantısı nasıl yapılır?

Bir kaşığa 40 tane sığdırmak maharet sayılıyor: Saatlerce tok tutan yöresel tarif - 1

Mantı, genel olarak un, su, yumurta, tuz gibi majör ingrediyenlerin belirli oranlarda karıştırılıp yoğrulmasıyla elde edilen hamurun biraz dinlendirilip belirli büyüklükte parçalara bölünerek, her bir parçaya belirli miktarda kıyma konduktan sonra hamurun dürülmesi esasına dayalı bir yöntemle üretilen unlu bir mamuldür.


N-LIFE HABERLERİ

Bir kaşığa 40 tane sığdırmak maharet sayılıyor: Saatlerce tok tutan yöresel tarif - 2

Mantı adı anıldığında akla ilk gelen ilin Kayseri olması, mantının orijininin Kayseri ili olduğunun bir göstergesidir ve tüm Anadolu'ya Kayseri ilinden yayılmıştır. Bu bağlamda Kayseri mantısının ününü duymayan kalmamıştır. Kayseri ilinin ticarette önde gelen illerden biri olması, tüccarlarımızın gittikleri yurtiçi veya yurtdışı bölgelerde Kayseri mantısından övünerek bahsetmeleri ve hatta ürünü bizzat götürerek ikram etmeleri, mantının ününün sağlam zeminlere oturtulmasında çok büyük rol oynamıştır


Bir kaşığa 40 tane sığdırmak maharet sayılıyor: Saatlerce tok tutan yöresel tarif - 3

BİR GELENEĞİN PARÇASI

Eskiden Kayseri'de ailelerin kız beğenmede, aday kızın mantı yapabilme becerisine çok dikkat etmesi gibi gelenekler de mantının ne kadar önemli olduğuna ışık tutan bir başka unsurdur.
Günümüzde devletin en üst kademesinden, en küçük sofralara kadar ana menü haline gelmiş olan Kayseri mantısının haklı ünü bir takım şartlara bağlıdır.

Bir kaşığa 40 tane sığdırmak maharet sayılıyor: Saatlerce tok tutan yöresel tarif - 4

KAYSERİ MANTISI YAPIMI 

Hamuru İçin:

• 4,5 su bardağı un
• 1 adet yumurta
• 1 bardağı su
• 1 çay kaşığı tuz

İç Malzemeleri İçin:

• 300 g az yağlı kıyma
• 2 adet kuru soğan
• 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı tuz

Sosu İçin :

• 2 adet domates
• 2 adet yeşil biber
• 3 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
• 1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

• 1 kase yoğurt
• 2 diş sarımsak
• 1 çay kaşığı tuz

Bir kaşığa 40 tane sığdırmak maharet sayılıyor: Saatlerce tok tutan yöresel tarif - 5

KAYSERİ MANTISI YAPIMI

Hamurun hazırlanması: Yumurta, su ve tuzu karıştırın ve içerisine unu azar azar ekleyerek pütürsüz sert bir hamur elde edene kadar yoğurup 30 dakika dinlendirin. Hamurdan 3 adet beze yapın.

Kıymalı harcın hazırlanması: Soğanları çok ince doğrayın. Kıymanın içerisine soğan, kırmızı toz biber, karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Bir kaşığa 40 tane sığdırmak maharet sayılıyor: Saatlerce tok tutan yöresel tarif - 6

Mantıların yapım aşaması: Bezeleri oklava ile yufka büyüklüğünde açın. 1cm. genişliğinde şeritler kesin,kesilen şeritlerden 1cm.'lik kare mantı hamuru hazırlayın. Mantı hamurlarının ortasına iç harcından koyun. Ters köşeleri karşılıklı gelecek şekilde hamurları kapatın. Diğer iki adet bezeyide aynı şekilde yapın.

Sosun hazırlanması: Tereyağını tencereye alın, ufak doğranmış yeşil biberleri kavurun. Kavrulan bibere domates salçası, tuz, kırmızı toz biber ekleyi ve 1-2 dakika daha kavurun.En son ufak doğranmış domatesleri ilave ederk 10 dakika daha pişirip sosu hazır edin.

Bir kaşığa 40 tane sığdırmak maharet sayılıyor: Saatlerce tok tutan yöresel tarif - 7

Kaynamış tuzlu suya mantıları atıp pişirin. Mantıları süzün, süzülen sudan 3 bardak ayırıp, hazırladığımız sosa ilave edip kaynatın. Mantıları sosun içine atıp karıştırın ve birkaç dakika pişirip tabağa alın. Üzerine sarımlaklı yoğurdu ilave ederek servis edin.

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