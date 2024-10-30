Bir kaşığa 40 tane sığdırmak maharet sayılıyor: Saatlerce tok tutan yöresel tarif

BİR GELENEĞİN PARÇASI

Eskiden Kayseri'de ailelerin kız beğenmede, aday kızın mantı yapabilme becerisine çok dikkat etmesi gibi gelenekler de mantının ne kadar önemli olduğuna ışık tutan bir başka unsurdur.

Günümüzde devletin en üst kademesinden, en küçük sofralara kadar ana menü haline gelmiş olan Kayseri mantısının haklı ünü bir takım şartlara bağlıdır.