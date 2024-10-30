Bir kaşığa 40 tane sığdırmak maharet sayılıyor: Saatlerce tok tutan yöresel tarif
Ülkemizde mantı dendiğinde akla ilk gelen yer Kayseri’dir. Araştırmalara göre burada mantının 36 çeşidi yapılıyor. Ancak bir kaşığa 40 tane sığanı makbul sayılıyor mantının. Rivayete göre eskiden Kayserili gelinlerin daha ellerindeki kınalar çıkmadan mantı hazırlarlarmış. Mantılar bir kaşığa 40 tane gelecek küçüklükte olmazsa, o gelin için pek de iyi şeyler söylenmezmiş. Peki, Kayseri mantısı nasıl yapılır?
Mantı, genel olarak un, su, yumurta, tuz gibi majör ingrediyenlerin belirli oranlarda karıştırılıp yoğrulmasıyla elde edilen hamurun biraz dinlendirilip belirli büyüklükte parçalara bölünerek, her bir parçaya belirli miktarda kıyma konduktan sonra hamurun dürülmesi esasına dayalı bir yöntemle üretilen unlu bir mamuldür.