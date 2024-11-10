Bir kaşığı tatlı krizlerine son veren, kalorisi düşük tatlı tarifi: Kokulu üzümden yapılıyor

Giresun’un geleneksel tatlarından biri olan ve kokulu üzüm şırasından yapılan samaksa tatlısı, yeniden popülerleşmeye başladı. Bu tatlı, özellikle üzüm ve şekerin birleşimiyle yapılan farklı ancak lezzetli bir tatlıdır. Üzümün tatlısı olan bu tarif, yaz aylarında yapılabilecek ve genellikle bayram veya özel günlerde ikram edilen bir tatlı çeşididir. Peki samaksa tatlısı nasıl yapılır?

Bir kaşığı tatlı krizlerine son veren, kalorisi düşük tatlı tarifi: Kokulu üzümden yapılıyor - 1

Giresun ve çevresinde yetişen kokulu üzümlerle yapılan samaksa tatlısı, hem lezzeti hem de hazırlık süreciyle dikkat çekiyor.  Bu geleneksel lezzet, organik yapısıyla da sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.Kokulu üzümden yapılan bu tatlı, hem organik hem de geleneksel bir lezzet. Yapım süreci ise oldukça basit. Üzüm sıkılır, şırası kaynatılır, ardından mısır unu ve buğday unu karıştırılarak kıvam alması sağlanır. Son olarak bu karışım kaselere dökülüp, üzerine soğuk süt ve fındık unu eklenerek servis edilir.

N-LIFE HABERLERİ

Bir kaşığı tatlı krizlerine son veren, kalorisi düşük tatlı tarifi: Kokulu üzümden yapılıyor - 2

SAMAKSA YAPIMI

Malzemeler:

750 ml su
½ kg pekmez
700 gr mısır unu.

Bir kaşığı tatlı krizlerine son veren, kalorisi düşük tatlı tarifi: Kokulu üzümden yapılıyor - 3

Su kaynatılır, kaynadıktan sonra pekmez ilave edilir. Devamlı karıştırılır pürüzsüz olması sağlanır, kaynamadan önce mısır unu ilave edilir. Muhallebi kıvamı gelinceye kadar pişirilir. Sıcakken bir tepsiye boşaltılır. Soğuması beklenir. Soğuk olarak servis edilir, Arzuya göre üzerine süt ya da kaymak ilave edilir.

Bir kaşığı tatlı krizlerine son veren, kalorisi düşük tatlı tarifi: Kokulu üzümden yapılıyor - 4

SAMAKSA TATLISI FAYDALARI

Samaksa tatlısının içinde bulunan malzemelerin bazı sağlık faydaları vardır. İşte samaksa tatlısının bazı potansiyel faydaları:

Üzüm, özellikle C vitamini ve flavonoidler gibi antioksidanlar açısından zengindir. Bu maddeler, vücutta serbest radikallerle savaşarak hücrelerin yaşlanmasını ve bazı hastalıkların gelişmesini engellemeye yardımcı olabilir.

Üzümde bulunan polifenoller, kalp sağlığını koruyarak damarların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, üzüm tüketimi, kolesterol seviyelerini dengelemeye ve kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Bir kaşığı tatlı krizlerine son veren, kalorisi düşük tatlı tarifi: Kokulu üzümden yapılıyor - 5

Üzümler, doğal bir lif kaynağıdır. Lifler, sindirime yardımcı olur ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

Üzümdeki C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir, soğuk algınlıkları ve enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etki sağlar.

Bir kaşığı tatlı krizlerine son veren, kalorisi düşük tatlı tarifi: Kokulu üzümden yapılıyor - 6

Samaksa tatlısı, içeriğindeki meyve (üzüm) ve diğer malzemelerle bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Özellikle üzümde bulunan C vitamini ve flavonoidler, vücuda zararlı bakterilerle savaşma yeteneğini artırabilir.

Eğer şeker miktarını kontrollü tutar ve az şekerle veya şekersiz tarifler uygularsanız, bu tatlı, tatlı krizlerini yatıştırırken, kalori alımını da düşük tutmak mümkün olabilir.

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