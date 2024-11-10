Bir kaşığı tatlı krizlerine son veren, kalorisi düşük tatlı tarifi: Kokulu üzümden yapılıyor

Giresun ve çevresinde yetişen kokulu üzümlerle yapılan samaksa tatlısı, hem lezzeti hem de hazırlık süreciyle dikkat çekiyor. Bu geleneksel lezzet, organik yapısıyla da sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.Kokulu üzümden yapılan bu tatlı, hem organik hem de geleneksel bir lezzet. Yapım süreci ise oldukça basit. Üzüm sıkılır, şırası kaynatılır, ardından mısır unu ve buğday unu karıştırılarak kıvam alması sağlanır. Son olarak bu karışım kaselere dökülüp, üzerine soğuk süt ve fındık unu eklenerek servis edilir.