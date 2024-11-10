Bir kaşığı tatlı krizlerine son veren, kalorisi düşük tatlı tarifi: Kokulu üzümden yapılıyor
Giresun’un geleneksel tatlarından biri olan ve kokulu üzüm şırasından yapılan samaksa tatlısı, yeniden popülerleşmeye başladı. Bu tatlı, özellikle üzüm ve şekerin birleşimiyle yapılan farklı ancak lezzetli bir tatlıdır. Üzümün tatlısı olan bu tarif, yaz aylarında yapılabilecek ve genellikle bayram veya özel günlerde ikram edilen bir tatlı çeşididir. Peki samaksa tatlısı nasıl yapılır?
Giresun ve çevresinde yetişen kokulu üzümlerle yapılan samaksa tatlısı, hem lezzeti hem de hazırlık süreciyle dikkat çekiyor. Bu geleneksel lezzet, organik yapısıyla da sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.Kokulu üzümden yapılan bu tatlı, hem organik hem de geleneksel bir lezzet. Yapım süreci ise oldukça basit. Üzüm sıkılır, şırası kaynatılır, ardından mısır unu ve buğday unu karıştırılarak kıvam alması sağlanır. Son olarak bu karışım kaselere dökülüp, üzerine soğuk süt ve fındık unu eklenerek servis edilir.