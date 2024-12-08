Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor
Antalya’da özellikle kırsal bölgelerde, kış aylarında birçok ailenin sofralarında yer alan ve haftalar sonra bile ıslatarak yenmeye hazırlanan yufka ekmeği geleneği sürdürülüyor. Akseki ilçesinde kadınlar, sofraları vazgeçilmek lezzetlerinden yufka ekmekleri imece usulü yapıyor. Kadınların yardımlaşarak yaptığı yufka ekmekler, sofralarda büyük bir lezzetle tüketiliyor.
Antalya’da gelenek haline gelen ve özellikle sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda iki kez yapılan kışlık yufka ekmek yapımı telaşı başladı.