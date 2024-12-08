Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor

Antalya’da özellikle kırsal bölgelerde, kış aylarında birçok ailenin sofralarında yer alan ve haftalar sonra bile ıslatarak yenmeye hazırlanan yufka ekmeği geleneği sürdürülüyor. Akseki ilçesinde kadınlar, sofraları vazgeçilmek lezzetlerinden yufka ekmekleri imece usulü yapıyor. Kadınların yardımlaşarak yaptığı yufka ekmekler, sofralarda büyük bir lezzetle tüketiliyor.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 1

Antalya’da gelenek haline gelen ve özellikle sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda iki kez yapılan kışlık yufka ekmek yapımı telaşı başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 2

Akseki ilçesinde kadınlar, sofraların vazgeçilmek lezzetlerinden yufka ekmekleri imece usulü yapıyor.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 3

Kadınların yardımlaşarak yaptığı yufka ekmekler, sofralarda büyük bir lezzetle tüketiliyor. 

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 4

Akseki’nin Alaçeşme Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, imece usulü hava kararıncaya kadar yufka ekmeği pişiriyor.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 5

Ailelerin kalabalık olma durumlarına göre bir ila 2 çuval arasında yufka ekmeği yapan kadınlar bazı komşularına ise 2 gün süre ile yufka ekmeği yapıyorlar. Yapılan bu yufka ekmekleri ise kış mevsimi süresince sofralarında tüketiyorlar.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 6

Antalyalı ev hanımları, bazıları ücret karşılığı yufka ekmeklerini yaptırırken, bazı komşular ise sırasıyla birbirlerine yardım ederek imece usulü yufka ekmek geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 7

Hamurun yoğurulmasının ardından yakılan ateşlerle ekmeğin sofraya gelen serüveni başlıyor. Bir çuval undan 500 yufka ekmeğinin çıktığını söyleyen ev hanımları ise yufkadan vazgeçemiyor.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 8

Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan un, tuz ve su ile yoğrulan hamurlar, maharetli ellerde beze haline dönüştürülüyor.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 9

Diğer kadınların oklavalarında incecik açılıp yufkaya yapılıyor ve daha sonra odun ateşi üzerindeki saçta pişirilerek yufka ekmek halini alıyor. Evlerin serin yerlerinde ve depolarda muhafaza edilen yufka ekmekler, bayatlamadan kış boyunca tüketiliyor.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 10

''45 YILDIR YUFKA YAPIYORUM''

Ev hanımı 56 yaşındaki Şükran Arıcı, yufka ekmek yapımını çocuk yaşlarda annesinden öğrendiğini ve yaklaşık 45 yıldır yufka ekmek yaptığını söyledi.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 11

''YUFKA EKMEĞİ BAZEN ÜCRETLİ OLARAK YAPIYORUZ''

İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda 2 defa yufka ekmek yaptıklarını anlatan Arıcı,"Kış hazırlıklarına bir iki ay önce başladık. Komşularımız ile birlikte toplanıp vazgeçilmezimiz olan yufka ekmek yapıyoruz. Yufka ekmek tek başına yapılmaz. En az 5-6 kişi olmalı. Bizlerde 5-6 arkadaş bir araya gelip toplanarak komşulara iki gün süre ile yufka ekmek yapıyoruz. Senede en az iki defa yufka ekmek yaparız. Bazen arada yaptığımız günlerde oluyor. Bazen ücretli olarak yufka ekmeği yapıyoruz. Bazen arkadaşlara ödünç ekmek yapıyoruz. Yaptığımız ekmeği ise sonbahara kadar yiyoruz. Sonbaharda ise yazın yiyeceğimiz ekmekleri yeniden yaparız. Bu ekmekler kesinlikle bayatlamaz. Zaten kuru bir şekilde saklıyoruz. Yiyeceğimiz kadar alıp sulayıp tüketiyoruz. Hamurunda kesinlikle mayası yok. Sadece tuz, un ve sudan oluşuyor. Yufka ekmek bizim olmazsa olmazımızdır” dedi.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 12

Yufka ekmeğin çok bereketli olduğunu söyleyen Arıcı, “50 kilo gramlık 1 çuval undan yaklaşık olarak 500 yufka ekmek çıkıyor. Biz yufkayı yapmak zorundayız. Hazıra dağlar dayanmaz. Biz yufkaya alışkınız. Allah eksikliğini göstermesin. Çarşıdan ekmek alsak ta o bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. İşimiz aşımız yufka yapmaktır” diye konuştu.

Ev hanımı Bahriye Çelik, kışlık yufka ekmek yapımına başladıklarını söyledi.

Çelik, “Komşularım ile bir birimize ödünç yapıyoruz. Bu iş yalnız olmaz. Bunda ne kadar fazla adam olursa o kadar iyi olur. Günde bir iki çuval undan ekmek yapıyoruz. Sabah erken saatlerde kalkarız. Bir çuval undan yaklaşık 400-450 adet yufka ekmek çıkar. Sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda iki kez ekmek yapıyoruz. 2 çuval un ile kışı çıkarıyoruz. Biz çocukluğumuzdan bu yana yufka ekmek yaparız. Yufkasız yapamayız” dedi.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 13

Yufka ekmeği, özellikle kırsal bölgelerde, hatta bazı şehirlerde kış aylarında birçok ailenin sofralarında yer alıyor. Yufka haftalar sonra bile ıslatarak yenmeye hazırlanan bir ekmek çeşidi.

Bir kilo undan 500 tane çıkıyor! Antalyalıların vazgeçilmez lezzeti: Kış boyunca bayatlamıyor - 14

Orta Asya Türkçesindeki yuwka’dan gelen yufka, ince ve daire biçiminde oklavayla açılan, saçta pişirilen ekmek çeşidi veya hamur yaprağı olarak biliniyor.

Yapımında genellikle buğday unu, su ve tuz kullanılan yufka, mayanın henüz keşfedilmediği dönemlerde yuvarlak, sac üzerinde pişirilmesi ile ortaya çıktı. Yufka ekmeğin uzun süre bayatlamaması, pratik şekilde ıslatılarak tüketilmesi nedeniyle çok tercih edildiğini ve kadınların imece usulü birbirlerine yardım ederek odun ateşinde sac üzerinde yapılıyor.

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