Bitlis balına Fransa'dan ödül
Bitlis'te üretilen bal, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda iki yıl üst üste "Altın Bal" ödülüne layık görüldü.
Paris'te geçen yıl yapılan yarışmada birincilik ödülünü alan Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, kentin zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında ürettiği bal ile bu sene de yarışmaya başvurdu.
Laboratuvarlarda yapılan analiz ve testlerde prolin, polen ve diaztas değerleri normalin üzerine çıkan Bitlis balı, "Altın Bal" ödülünü kazandı.