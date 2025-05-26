Bitlis balına Fransa'dan ödül

Bitlis'te üretilen bal, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda iki yıl üst üste "Altın Bal" ödülüne layık görüldü.

Bitlis balına Fransa'dan ödül - 1

Paris'te geçen yıl yapılan yarışmada birincilik ödülünü alan Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, kentin zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında ürettiği bal ile bu sene de yarışmaya başvurdu.

Laboratuvarlarda yapılan analiz ve testlerde prolin, polen ve diaztas değerleri normalin üzerine çıkan Bitlis balı, "Altın Bal" ödülünü kazandı.

N-LIFE HABERLERİ

Bitlis balına Fransa'dan ödül - 2

Ersan, söz konusu balı rakımı 2 bin 500'ün üzerinde olan yaylalarda ürettiklerini söyledi.

Bitlis balına Fransa'dan ödül - 3

Türkiye'nin, bal konusunda zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları sayesinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu dile getiren Ersan, şunları söyledi:

"Ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu'da üretilen ballar endemik ve tıbbi bitki çeşitliliği ile dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerdedir. Yüzlerce çeşit bitkinin bulunduğu yüksek rakımlı yaylalarda bal üretimi yapıyoruz. Bu özelliklerin hepsi toplandığında Bitlis balı diğer balların önüne geçiyor.''

Bitlis balına Fransa'dan ödül - 4
Bitlis balına Fransa'dan ödül - 5
Bitlis balına Fransa'dan ödül - 6
Bitlis balına Fransa'dan ödül - 7
Bitlis balına Fransa'dan ödül - 8
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