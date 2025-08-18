Böbreklerdeki toksinleri temizliyor: Potasyum, fosfor ne varsa onda!

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, böbrek hücrelerine zarar verebilen oksidatif stresle savaşan antosiyaninler gibi antioksidanlarla doludur. Çalışmalar, yaban mersini tüketiminin böbrek hastalarında iltihap belirtilerini azaltabileceğini sürekli olarak göstermiştir. Proantosiyaninler, flavanoller ve fenolik asit de sağlığa faydalıdır. 2014 yılında yapılan bir çalışma, yaban mersininin iltihabı azaltarak MetS ile ilişkili kronik böbrek hastalığına karşı koruma sağladığını ortaya koymuştur. Yaban mersini aynı zamanda düşük potasyum ve fosfor içeriği nedeniyle böbrek dostudur. Dahası, yaban mersini ne kadar da lezzetli! İşte yaban mersini yemek için bir neden daha.