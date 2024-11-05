Bu çorba içilmiyor, yutuluyor: Yalnızca un ve sudan yapılıyor, tadına doyulmuy
Afyonkarahisar’da kış aylarının vazgeçilmez damak tatlarından biri olan arabaşı havaların soğumasıyla birlikte sofralardaki yerini almaya başladı. Arabaşının yanında yumuşak hamurla yutularak içilen çorba, 7'den 70'e herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Hindi, kaz veya tavuk etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu arabaşı yemeği asırlardır, komşuların ve akrabaların bir araya gelerek kaynaşmasına da vesile olurken, yutularak tüketilmesi de oldukça dikkat çekiyor.
Arabaşı olarak bilinen yemeğin asıl adı "ara aşı" dır. 13. yüzyılda Karamanlı Beyliği'nde tören yemeği olarak ortaya çıkmıştır. Karamanlılardan, komşu beyliklere yayılmış; günümüzda Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Konya ve Afyonkarahisar'da kış aylarının şölen yemeği haline gelmiştir. Karamanlılarda ara aşı sıra gecesi geleneği uzun yıllar yaşamıştır. Yemeğin, Karamanlılara ait olduğu, Kültür Bakanlığınca da tescil edilmiştir.