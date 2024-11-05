Bu çorba içilmiyor, yutuluyor: Yalnızca un ve sudan yapılıyor, tadına doyulmuy

Özellikle kışları soğuk olan bölgelerde, az pişirilmiş sıvı hamurun donmasıyla elde edilen yemeğin asıl özelliği, kaynar çorba eşliğinde çiğnenmeden yutulmasıdır. Ara aşının çorbası, kanatlı av hayvanlarının (keklik, bıldırcın vs) etinden yapılır. Günümüz şartlarında av hayvanları temini güç olduğundan, son dönemlerde tavuk etinden yapılmaktadır. Bu bölgelerde bir konuğun şerefine hazırlanan ara aşının, o konuğa ne denli önem verildiğinin işareti sayılmaktadır. Ara aşı hazırlanan ev sahibi, dost ve komşularını davet ederek, bu yemeğin birlikte tüketilmesine gerekli özeni gösterir.



