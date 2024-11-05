Bu çorba içilmiyor, yutuluyor: Yalnızca un ve sudan yapılıyor, tadına doyulmuy

Afyonkarahisar’da kış aylarının vazgeçilmez damak tatlarından biri olan arabaşı havaların soğumasıyla birlikte sofralardaki yerini almaya başladı. Arabaşının yanında yumuşak hamurla yutularak içilen çorba, 7'den 70'e herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Hindi, kaz veya tavuk etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu arabaşı yemeği asırlardır, komşuların ve akrabaların bir araya gelerek kaynaşmasına da vesile olurken, yutularak tüketilmesi de oldukça dikkat çekiyor.

Bu çorba içilmiyor, yutuluyor: Yalnızca un ve sudan yapılıyor, tadına doyulmuy - 1

Arabaşı olarak bilinen yemeğin asıl adı "ara aşı" dır. 13. yüzyılda Karamanlı Beyliği'nde tören yemeği olarak ortaya çıkmıştır. Karamanlılardan, komşu beyliklere yayılmış; günümüzda Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Konya ve Afyonkarahisar'da kış aylarının şölen yemeği haline gelmiştir. Karamanlılarda ara aşı sıra gecesi geleneği uzun yıllar yaşamıştır. Yemeğin, Karamanlılara ait olduğu, Kültür Bakanlığınca da tescil edilmiştir.


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Bu çorba içilmiyor, yutuluyor: Yalnızca un ve sudan yapılıyor, tadına doyulmuy - 2

Özellikle kışları soğuk olan bölgelerde, az pişirilmiş sıvı hamurun donmasıyla elde edilen yemeğin asıl özelliği, kaynar çorba eşliğinde çiğnenmeden yutulmasıdır. Ara aşının çorbası, kanatlı av hayvanlarının (keklik, bıldırcın vs) etinden yapılır. Günümüz şartlarında av hayvanları temini güç olduğundan, son dönemlerde tavuk etinden yapılmaktadır. Bu bölgelerde bir konuğun şerefine hazırlanan ara aşının, o konuğa ne denli önem verildiğinin işareti sayılmaktadır. Ara aşı hazırlanan ev sahibi, dost ve komşularını davet ederek, bu yemeğin birlikte tüketilmesine gerekli özeni gösterir.

Bu çorba içilmiyor, yutuluyor: Yalnızca un ve sudan yapılıyor, tadına doyulmuy - 3

Baklava diliminde kesilen soğuk hamur parçalarının, özel şimşir kaşıklarla çok sıcak çorbaya daldırılıp, bir miktar çorba ile yutulması biçiminde tüketilir.

Bu çorba içilmiyor, yutuluyor: Yalnızca un ve sudan yapılıyor, tadına doyulmuy - 4

ARABAŞI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2,5 su bardağı un
9 su bardağı su
3 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı salça
1,5 su bardağı hindi eti ( pişmiş ve dilimlenmiş )
2 su bardağı et suyu
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kırmızıbiber
3 çorba kaşığı limon suyu
2 tatlı kaşığı tuz

Bu çorba içilmiyor, yutuluyor: Yalnızca un ve sudan yapılıyor, tadına doyulmuy - 5

ARABAŞI TARİFİ

Hamurun Hazırlanması: 2 su bardağı un ve 2 tatlı kaşığı tuz, tencerede 2 su bardağı su ile ezilir. 3 su bardağı sıcak su, ezilmiş una hızla karıştırılarak pişirilir. 25-30 cm çapında yayvan bir servis tabağı ıslatılarak üzerine pişmiş hamur dökülür. Soğuyunca baklava dilimleri şeklinde dilimlenir.

Bu çorba içilmiyor, yutuluyor: Yalnızca un ve sudan yapılıyor, tadına doyulmuy - 6

Yağ, bir tencereye konularak kalan un ilave edilir. Hafif sararıncaya kadar 2-3 dk. kavrulur. İçine salça, hindi eti, et suyu, tuz ve kalan sıcak su eklenerek kaynayıncaya kadar karıştırılır. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirilir. Baharatlar ve limon suyu eklendikten sonra, yanında hamuru ile servis edilir. Not: Köylerde hamur, bir tepsi üzerine dökülür. tepsinin ortası açılır.

Bu çorba içilmiyor, yutuluyor: Yalnızca un ve sudan yapılıyor, tadına doyulmuy - 7

Çorba "tas" denilen büyük bir kasede ortaya konur. Herkes önce, bir parça hamurdan, sonra çorbadan alır ve hamuru yutarak yer. Soğuk hamurla sıcak acılı çorba farklı bir lezzet oluşturur. Hindi eti yerine tavuk veya av etleri de kullanılabilir.

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