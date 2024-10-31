Bu çorbayı içen grip bile olmuyor: 1 kaşığında binbir şifa var

KELLE PAÇA ÇORBASI FAYDALARI

Kelle paça çorbası zengin besin içeriğiyle bağışıklık sisteminin güçlendirmeye yardımcı olur. Kışın tüketildiğinde vücudu grip ve enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirir.



Kanser hastaları için gerekli olan kollejen maddesini içerisinde bulundurmasından dolayı kelle paça çorbasının kanser tedavisinde oldukça faydalı olduğu söylenmektedir.

Kalsiyum, magnezyum, fosfor eksikliğinden kaynaklı sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

nemi hastalığı oldukça faydalıdır.

Omega 3 bakımından da çok önemlidir.

İçerisindeki D vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.