Bu çorbayı içen grip bile olmuyor: 1 kaşığında binbir şifa var
Kış aylarının gelmesi ile hastalıklara karşı dirençli olmak isteyenler, çözümü doğal şifa deposu olarak gösterilen kelle paça ve ayak paça çorbasında buluyor. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların tükettiği çorbalar hem gün boyu tok tutuyor hem de vücuda direnç sağlıyor. Peki, kelle paça çorbası nasıl yapılır? İşte kelle paça çorbası malzemeleri, tarifi ve yapılışı
Aydın'ın Efeler ilçesinde kömür ateşinde saatler süren hazırlığın ardından hazırlanan kelle paça ve ayak paça çorbaları, hastalıklara karşı direnci doğal yollarda arayanların tercihlerinin başında yer alıyor.
Kömür ateşinde hazırlanan çorbalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kelle paça ve ayak paça çorbaları genellikle sabah saatlerinde tercih edilirken, gün boyu da tok tutuyor.