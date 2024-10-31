Bu çorbayı içen grip bile olmuyor: 1 kaşığında binbir şifa var

Kış aylarının gelmesi ile hastalıklara karşı dirençli olmak isteyenler, çözümü doğal şifa deposu olarak gösterilen kelle paça ve ayak paça çorbasında buluyor. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların tükettiği çorbalar hem gün boyu tok tutuyor hem de vücuda direnç sağlıyor. Peki, kelle paça çorbası nasıl yapılır? İşte kelle paça çorbası malzemeleri, tarifi ve yapılışı

Bu çorbayı içen grip bile olmuyor: 1 kaşığında binbir şifa var - 1

Aydın'ın Efeler ilçesinde kömür ateşinde saatler süren hazırlığın ardından hazırlanan kelle paça ve ayak paça çorbaları, hastalıklara karşı direnci doğal yollarda arayanların tercihlerinin başında yer alıyor.

Kömür ateşinde hazırlanan çorbalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kelle paça ve ayak paça çorbaları genellikle sabah saatlerinde tercih edilirken, gün boyu da tok tutuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Bu çorbayı içen grip bile olmuyor: 1 kaşığında binbir şifa var - 2

"100 KİLOMETRE ÖTEDEN BU ÇORBA İÇİN GELDİM"

Tavsiye üzerine 100 kilometre uzaklıktan çorba içmeye geldiğini belirten Süleyman Işık, "Buraya tavsiye üzerine Muğla'dan geldim. Kelle paça çorbası içiyorum, gerçekten de harikaymış. Herkesin bu çorbayı tatmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Bu çorbayı içen grip bile olmuyor: 1 kaşığında binbir şifa var - 3

20 yıldır mutlaka haftada en az bir kere güne çorba içerek başladığını kaydeden Ayhan Arslantaş, "Buraya sabah erken saatlerde yürüyüş yaptıktan sonra uğruyorum. Çorbanın sağlık olduğunu bildiğim için müdavimlerindenim. Gün boyu tok tutuyor. 20 yıldır geliyorum. Üzerindeki kolajen yapısı çorbanın kalitesini kanıtlıyor. Damak zevki göreceli bir kavram olsa da benim damak zevkime uyan favori çorbam ayak paça çorbası. Kimi kelle paça sever, kimi mercimek ama ben yıllardır bu çorbadan içiyorum. Kış döneminde muhtemel hastalıklardan bu çorbalardan içerek korunmaya çalışıyoruz. Bu dönemde hastalıklardan uzak kalabilmek için çorba benim için önemli bir faktör" diye konuştu.

Levent Çiğ ise kış aylarında hastalıklardan korunmak için güne çorba ile başladığını söyledi. Çiğ, "Her gün ayak paça çorbası içiyorum, özelikle kış aylarında çorbaya olan ilgim bir kat daha artıyor. Bu çorba her derde deva. Hele bir de buradaki abilerimizin doğal yollarla yaptıkları çorbaların üzerine yok" ifadelerini kullandı.

Bu çorbayı içen grip bile olmuyor: 1 kaşığında binbir şifa var - 4

"KÖMÜR ATEŞİNDE ÖZENLE HAZIRLANIYOR"

Çorbaları kömür ateşinde pişirdiklerini belirten lokantacı Ergün Yıldız, "Akşamdan hazırladığımız etlerimiz sabaha kadar kömür ateşinde pişiyor. Sabah geldiğinde temizliyoruz ve kendimize özgü tekniklerle hazırlayarak müşterilerimize doğal bir şekilde sunuyoruz. Kolajen içerikli, doktorların kırık-çıkık vakalarında tavsiye ettikleri çorbalardan biri de bu ayak paça çorbamız. Çorbamız bittiğinde bir daha yapmıyoruz, ertesi gün için hazırlık yapıyoruz" dedi.

Bu çorbayı içen grip bile olmuyor: 1 kaşığında binbir şifa var - 5

"İLİK SUYUNDAN YAPILIYOR

Kış aylarında en çok kelle paça ve ayak paça çorbalarının tercih edildiğini ve birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Yıldız, "Sabah saat 05.00'den itibaren çorba servisimiz başlıyor. Kış aylarında en çok tüketilen çorbalarımız kelle paça ve ayak paça. Bu çorbalarımız ilik suyundan yapılır. Dizlere derman, gözlere fer verir. Soğuk havalarda iç ısıtır, hastalıklardan korur. Ayrıca gün boyu da tok tutuyor" diye konuştu.

Bu çorbayı içen grip bile olmuyor: 1 kaşığında binbir şifa var - 6

KELLE PAÇA İÇİN MALZEMELER

  • 1 kilo kelle eti (düdüklüde haşlanıp ayıklanmış)
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım limon suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1, 5 veya 2 litre su (yoğun bir tadı olsun isterseniz haşlama suyundan da kullanabilirsiniz)
Bu çorbayı içen grip bile olmuyor: 1 kaşığında binbir şifa var - 7

KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  • Unu tereyağında kavurarak çorbanın yapımına başlıyoruz.
  • Çırpma teli yardımıyla suyunu azar azar ilave edip kaynamaya bırakıyoruz.
  • Bir kasenin içinde yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu çırpıyoruz.
  • Kaynayan sudan da bir kepçe ilave edip tencereye azar azar ve çırparak döküyoruz.
  • Haşlanıp ayıklanmış kelle etini ve ezilmiş sarımsağı ilave edip bir iki taşım kaynatıyoruz,
  • Son olarak tuzunu ilave ediyoruz. Ve lokantada içtiğiniz kelle paçayı aratmayacak çorbanız hazır. Afiyet olsun.
Bu çorbayı içen grip bile olmuyor: 1 kaşığında binbir şifa var - 8

KELLE PAÇA ÇORBASI FAYDALARI

Kelle paça çorbası zengin besin içeriğiyle bağışıklık sisteminin güçlendirmeye yardımcı olur. Kışın tüketildiğinde vücudu grip ve enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirir.

Kanser hastaları için gerekli olan kollejen maddesini içerisinde bulundurmasından dolayı kelle paça çorbasının kanser tedavisinde oldukça faydalı olduğu söylenmektedir.

Kalsiyum, magnezyum, fosfor eksikliğinden kaynaklı sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

nemi hastalığı oldukça faydalıdır.
Omega 3 bakımından da çok önemlidir.
İçerisindeki D vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

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