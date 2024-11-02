Bu peynir çeşidi yumurtadan 30 kat daha fazla protein içeriyor: Turistler kilo kilo alıyor
Son yıllarda sağlıklı beslenme konusundaki artan farkındalık ve doğal gıdalara olan talep, yerel ve geleneksel ürünlerin yeniden ilgi görmesine yol açtı.Anadolu'nun özgün lezzetlerinden biri olarak, bu peynir yalnızca yerel halkın değil, dünya genelinden gelen turistlerin de beğenisini kazanıyor. Türkiye’nin en bilinen peynir çeşitleri arasında yer alan Divle Obruk, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkıyor.
Divle Obruk Peyniri, Türkiye’nin doğal ve zengin peynir çeşitlerinden biridir. İç Anadolu Bölgesi’nde, özellikle Divle köyünde üretilir. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu peynir, tam yağlı süt kullanılarak yapılır ve kendine has, yoğun bir lezzete sahiptir.