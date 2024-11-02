Bu peynir çeşidi yumurtadan 30 kat daha fazla protein içeriyor: Turistler kilo kilo alıyor

Divle Obruk Peyniri, lezzeti ve sağlığa olan yararları sayesinde hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çeker. Peynir, çeşitli yemeklerde kullanılabileceği gibi, kahvaltılarda veya atıştırmalık olarak da tüketilebilir. Geleneksel Türk mutfağının önemli bir parçası olarak, bu peynir, yerel kültürün bir yansımasıdır.