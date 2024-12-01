Bu tatlı saat 14.00'den sonra tükeniyor: Bursa'nın ünlü helvası nasıl yapılır?
Osmanlı Saray mutfağının en gözde tatlılarından biri olan süt helvası, Bursa'da orijinal haliyle sofraların vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor. Günümüzde yalnızca Bursa'da yapılan süt helvası, maliyetinin de düşük olması sebebiyle esnaf lokantalarında en çok tercih edilen tatlı haline geldi. Bursa'daki yemek kültüründe öğle saatlerinde tüketilen süt helvası, saat 14.00'dan sonra tüm lokantalarda tükeniyor ve gün içerisinde bir daha yapılmıyor.
Bursa Süt Helvası, Türkiye’nin Bursa iline özgü, hem damak tadına hitap eden hem de kültürel önemi olan geleneksel bir tatlıdır. Bu tatlı, Osmanlı mutfağından miras kalan bir lezzet olup, Bursa’nın geleneksel tatlıları arasında önemli bir yere sahiptir. Eskiden, özellikle hayırlı işler ve özel günlerde yapılarak komşulara dağıtılması yaygın bir gelenekti. Günümüzde sadece Bursa'da yapılan lezzetlerden süt helvası, esnaf lokantalarının menülerini süslüyor. Kentteki esnaf lokantaları dışında yapan olmadığı için sadece gündüz ulaşılabilen bir tatlı olan süt helvası, hafif olması ve lezzetiyle tercih ediliyor.