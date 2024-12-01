Bu tatlı saat 14.00'den sonra tükeniyor: Bursa'nın ünlü helvası nasıl yapılır?

Osmanlı Saray mutfağının en gözde tatlılarından biri olan süt helvası, Bursa'da orijinal haliyle sofraların vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor. Günümüzde yalnızca Bursa'da yapılan süt helvası, maliyetinin de düşük olması sebebiyle esnaf lokantalarında en çok tercih edilen tatlı haline geldi. Bursa'daki yemek kültüründe öğle saatlerinde tüketilen süt helvası, saat 14.00'dan sonra tüm lokantalarda tükeniyor ve gün içerisinde bir daha yapılmıyor.

Bu tatlı saat 14.00'den sonra tükeniyor: Bursa'nın ünlü helvası nasıl yapılır? - 1

Bursa Süt Helvası, Türkiye’nin Bursa iline özgü, hem damak tadına hitap eden hem de kültürel önemi olan geleneksel bir tatlıdır. Bu tatlı, Osmanlı mutfağından miras kalan bir lezzet olup, Bursa’nın geleneksel tatlıları arasında önemli bir yere sahiptir. Eskiden, özellikle hayırlı işler ve özel günlerde yapılarak komşulara dağıtılması yaygın bir gelenekti. Günümüzde sadece Bursa'da yapılan lezzetlerden süt helvası, esnaf lokantalarının menülerini süslüyor. Kentteki esnaf lokantaları dışında yapan olmadığı için sadece gündüz ulaşılabilen bir tatlı olan süt helvası, hafif olması ve lezzetiyle tercih ediliyor.


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Bu tatlı saat 14.00'den sonra tükeniyor: Bursa'nın ünlü helvası nasıl yapılır? - 2

Bursa süt helvası sıcak ve yumuşak kıvamıyla, özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtan bir lezzet sunar. Üzerine dondurma eklenerek tüketildiğinde ise soğuk ve sıcak tatların muhteşem uyumu ortaya çıkar. Peki,süt helvası nasıl yapılır?

Bu tatlı saat 14.00'den sonra tükeniyor: Bursa'nın ünlü helvası nasıl yapılır? - 3

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
125 gram tereyağı (yaklaşık 5 yemek kaşığı)
1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Bu tatlı saat 14.00'den sonra tükeniyor: Bursa'nın ünlü helvası nasıl yapılır? - 4

Yapılışı:

Tereyağını eritin ve unu kavurun:

Orta boy bir tencereye tereyağını alın ve eritin.

Tereyağı eridikten sonra üzerine unu ekleyin.

Kısık ateşte sürekli karıştırarak unu kavurun. Unun kokusu çıkıp hafif kahverengimsi bir renk alana kadar (yaklaşık 7-10 dakika) kavurmaya devam edin.

Bu aşama, helvanın lezzeti açısından çok önemlidir.

Bu tatlı saat 14.00'den sonra tükeniyor: Bursa'nın ünlü helvası nasıl yapılır? - 5

SÜT HELVASI TARİFİ

Süt ve şekeri ekleyin:

Başka bir tencerede sütü hafifçe ısıtın (kaynamasına gerek yok).

Şekeri süte ekleyip karıştırarak tamamen eritin.

Isınmış sütü kavurduğunuz una yavaş yavaş ekleyin ve hızlıca karıştırın. Bu aşamada pütürsüz bir kıvam elde etmek için çırpıcı kullanabilirsiniz.

Bu tatlı saat 14.00'den sonra tükeniyor: Bursa'nın ünlü helvası nasıl yapılır? - 6

Kıvam alıncaya kadar pişirin:

Süt ve un karışımını orta ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

İsteğe bağlı olarak vanilini ekleyip karıştırın.

Fırınlama:

Hazırladığınız süt helvasını uygun bir fırın kabına dökün ve yüzeyini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü hafif kızarana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) pişirin. Üzeri kızardığında süt helvası hazırdır.

Bu tatlı saat 14.00'den sonra tükeniyor: Bursa'nın ünlü helvası nasıl yapılır? - 7

Servis:

Fırından çıkardıktan sonra biraz ılımasını bekleyin.

Sıcak ya da ılık olarak servis edin. Üzerine isterseniz tarçın serpebilir veya dondurma ile sunabilirsiniz.

Bu tatlı saat 14.00'den sonra tükeniyor: Bursa'nın ünlü helvası nasıl yapılır? - 8

SÜT TATLISI PÜF NOKTALARI

Unu iyi kavurmak, helvaya özel lezzetini veren önemli bir aşamadır.

Fırınlama süresi kısa tutulmalıdır, sadece üzerinin kızarması yeterlidir.

Fırın kabı olarak geniş ve derin olmayan bir kap tercih ederseniz daha iyi sonuç al

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