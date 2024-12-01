Bu tatlı saat 14.00'den sonra tükeniyor: Bursa'nın ünlü helvası nasıl yapılır?

Bursa Süt Helvası, Türkiye’nin Bursa iline özgü, hem damak tadına hitap eden hem de kültürel önemi olan geleneksel bir tatlıdır. Bu tatlı, Osmanlı mutfağından miras kalan bir lezzet olup, Bursa’nın geleneksel tatlıları arasında önemli bir yere sahiptir. Eskiden, özellikle hayırlı işler ve özel günlerde yapılarak komşulara dağıtılması yaygın bir gelenekti. Günümüzde sadece Bursa'da yapılan lezzetlerden süt helvası, esnaf lokantalarının menülerini süslüyor. Kentteki esnaf lokantaları dışında yapan olmadığı için sadece gündüz ulaşılabilen bir tatlı olan süt helvası, hafif olması ve lezzetiyle tercih ediliyor.





