Bugün Dünya Makarna Günü! Makarnanın bilinmeyen tarihi

Tüm dünyada herkesin severek tükettiği makarnanın günümüze nasıl geldiğine dair pek çok bilgi bulunuyor. İşte makarna hakkında bilinmeyenler...
Bir rivayete göre, 13. yüzyılda Venedikli ünlü kaşif Marco Polo, makarnaya ilk kez Çin’de rastlamış ve ardından İtalyan mutfağına gelmesine öncülük etmiştir. İtalya’nın güney bölgesinde ‘’maccheroni’’ olarak anılan makarna, farklı sunum şekilleri ve pişirme teknikleriyle günümüze geldi.
Ancak bazı İtalyanlar bu iddiaları reddeddiyor ve markanın anavatanının İtalya olduğunu şiddetle savunuyor.
İtalyanlara göre milattan önce 7-3 yüzyıllar arasında yaşayan Etrüsk Uygarlığı (Etruscan) makarnayı keşfeden ilk uygarlık. Kimi kaynaklara göre, yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan makarna yapım aletleri, Etrüsk'ün tarihin makarna yapan ilk uygarlık olduğunu destekliyor.
Çin tarihine bakıldığında ise makarnanın milattan sonra 1. yüzyılda keşfedilldiği belirtiliyor. 960-1280 yılları arasında hükümdarlık yapan Sung Hanedanlığı döneminde ise makarna tüketiminin giderek arttığı ve makarna dükkanları açıldığı biliniyor.
Roma’da bulunan makarna müzesinde bile makarnanın nasıl oluştuğu ve ilk kimin yaptığına dair net bilgiler bulunmuyor.
Batı medeniyetinin ilk modern yemek kitabının yazarı olan İtalyan şef Maestro Martino, makarnanın ancak sert buğday Triticum Turgidum’un İtalya’da tanınmasından sonra yapılabileeceğini savunuyordu. Bu cins buğdaydan yapılan makarnalar, içeriğindeki yüksek gluten ve düşük nem oranı sayesinde kolay kolay kırılmıyordu. Kurutulan makarna çabuk bayatlamayacağı için de kıtlık dönemlerinde rahatça depolanabiliyordu.
17. yüzyıla gelindiğinde ise bu kırılmayan, şekli bozulmayan ve uzun süre saklanabilen yiyecek İtalyan mutfağının vazgeçilmezi haline gelmişti. Burjuvazi sınıfına göre ana yemeğin yanında garnitür olarak sunulan makarna, diğer kesimler için oldukça doyurucu bir lezzetti.
Makarnanın asıl popüleritesini ise Amerika'nın keşfi ve İtalyanların makarnayı Amerika'ya götürmesi ile başladığı düşünülüyor.
Raf ömrünün uzun ve uygun fiyatlı olması, bu lezzetin tüm dünyada vazgeçilmez bir lezzet olmasını sağladı.