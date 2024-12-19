Cağ kebabını kavanoza koyup dünyaya gönderiyor: 35 dakika suda beklemesi yeterli
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir cağ kebabı işletmesi kavanoza koydukları döneri kargo ile Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ulaştırıyor.
Yusufeli ilçesinde dededen toruna döner işletmeciliği yapan Akif, Lokman ve Osman Küçük kardeşler, geleneksel cağ kebabını kavanozun içine koyarak müşterilerine gönderiyor. Sosyal medyada paylaştıkları videolarla dikkat çeken kardeşler, bu yöntem ile ilçelerine gelemeyen cağ kebabı tutkunlarına ulaşıyor.