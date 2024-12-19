Cağ kebabını kavanoza koyup dünyaya gönderiyor: 35 dakika suda beklemesi yeterli

Küçük kardeşler, geleneksel yatık odun ateşinde hazırladıkları cağ kebabını, uzun süre tazeliğini koruyacak şekilde kavanozlara koyarak gönderiyor. Kavanoz kebap, sadece kaynayan sıcak su içinde 35 dakika bekletilerek tıpkı yerindeki tazelikte ve sıcaklıkta tüketilmeye hazır hale geliyor.

Kavanozda döner satışı ile ilgili bilgi veren Lokman Küçük, bu yenilikçi yöntemin nasıl ortaya çıktığını anlatarak “Daha önce az sayıda müşterimize kavanozda kebap gönderiyorduk. Daha sonra bunun nasıl yapıldığını anlatan videolar çektik. Bu içerikler sosyal medyada ilgi görünce işi daha ciddi bir boyuta taşımaya karar verdik. Şu anda kavanoz kebabımız Türkiye'nin her yerinde yoğun talep görüyor. Kebabımız, kavanozdan çıkarıldıktan sonra servise hazır hale geliyor" dedi.